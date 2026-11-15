Ocho provincias en alerta por lluvias de sistema frontal y una vaguada

Las provincias bajo alerta verde por lluvias. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE POR EL COE )

Un sistema frontal y una vaguada continuarán generando lluvias en diversas zonas del país durante la tarde y la noche de este domingo, informó el Centro de Operaciones de Emergencias (COE). Debido a los aguaceros pronosticados —que podrían ser de moderados a fuertes—, la institución colocó a ocho provincias en situación de alerta verde.

Las demarcaciones bajo aviso son Puerto Plata, Valverde, Espaillat, Dajabón, Santiago Rodríguez, Santiago de los Caballeros, Montecristi y María Trinidad Sánchez. En contraste, el Gran Santo Domingo —incluyendo el Distrito Nacional— experimentará precipitaciones menos frecuentes.

"Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales", detalla el parte del COE, emitido diez minutos antes de las 3:00 de la tarde.

La alerta se emite ante posibles riesgos de inundaciones y deslizamiento de tierra en las provincias bajo aviso.

Para la mañana del lunes, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) prevé un cielo "mayormente soleado y con pocas lluvias en gran parte del país", aunque en zonas costeras pudieran presentarse chubascos.

Asimismo, en horas la tarde una vaguada incrementará las posibilidades de aguaceros, principalmente en las en las regiones noroeste, norte, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

Para el martes, las precipitaciones serán escasas en gran parte del país en horas de la mañana, pero en la tarde y horas de la noche vuelven a aumentar las posibilidades de aguaceros.

Temperaturas

Pese a las lluvias, el Indomet pronostica temperaturas mínimas de entre 21 y 26 grados y máximas entre 31 y 34 grados.