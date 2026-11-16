Dos cocodrilos y seis flamencos son rescatados durante operativo contra el tráfico de fauna en Herrera

Dos personas fueron detenidas por su presunta vinculación con el tráfico ilícito de fauna silvestre. ( TOMADA DEL INSTAGRAM DEL SENPA )

El Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa) informó sobre el rescate de dos cocodrilos y seis flamencos, así como el apresamiento de dos personas durante un operativo contra el tráfico ilícito de fauna silvestre realizado en el sector Herrera, municipio Santo Domingo Oeste.

La intervención estuvo a cargo de miembros de la Dirección de Inteligencia del Senpa, en coordinación con la Dirección de Operaciones, en una estación de combustible ubicada en la calle Duarte Vieja.

En el lugar fueron detenidas las dos personas, a quienes las autoridades daban seguimiento.

Según un comunicado del organismo, durante el operativo los agentes retuvieron un vehículo Honda CR-V, de color azul, en cuyo interior encontraron los ejemplares de estas especies silvestres.

Tras el operativo

Tras la intervención, los detenidos, el vehículo y los animales rescatados fueron trasladados a la sede central del Senpa.

Posteriormente, los ejemplares fueron entregados al personal de la Dirección de Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente para recibir atención especializada y los cuidados necesarios para garantizar su bienestar.

Los detenidos serán puestos a disposición de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, a fin de que se realicen las investigaciones correspondientes y se determinen las responsabilidades legales por la presunta violación de la Ley 64-00, sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Leer más De boas a monos ardillas: recuento de especies exóticas incautadas en RD en cuatro años