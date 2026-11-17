Agentes del Senpa muestran un cocodrilo y dos de los flamencos recuperados. ( CEDIDA POR EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE )

Una persona que manifestó interés en comprar animales silvestres fue la pieza que permitió a las autoridades ambientales identificar y detener a dos personas que pretendían comercializar dos cocodrilos juveniles y seis flamencos, extraídos del lago Enriquillo y las Salinas de Baní, respectivamente.

La operación inició a partir de una denuncia recibida por la Dirección de Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que coordinó con el Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa) las acciones para recuperar los ejemplares.

La directora de Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, Marina Hernández, explicó que dieron seguimiento a la información recibida y desplegaron una estrategia para lograr que las personas involucradas concretaran la entrega de los animales.

Aunque evitó ofrecer detalles de la logística empleada por razones de seguridad, confirmó que la estrategia permitió obtener información sobre los responsables y recuperar las especies. Hernández indicó que los cocodrilos recuperados todavía eran juveniles y que resultaba evidente que habían sido sacados de su entorno natural.

En el caso de los flamencos, señaló que fueron encontrados en condiciones físicas desfavorables. Tras el operativo, los ocho ejemplares fueron entregados a la Dirección de Biodiversidad, que coordinó su traslado al Zoológico Nacional para recibir asistencia veterinaria y comenzar el proceso de recuperación.

La funcionaria explicó que los animales rescatados de este tipo de operaciones suelen permanecer bajo observación y en cuarentena antes de que las autoridades determinen si pueden ser liberados nuevamente en su hábitat. La condición en que fueron encontrados los flamencos hizo necesaria su atención veterinaria, mientras que los cocodrilos también deberán pasar por el proceso de evaluación correspondiente.

Las dificultades de vigilancia

La extracción de los dos cocodrilos del lago Enriquillo plantea interrogantes sobre la vigilancia en esa área protegida, donde el Ministerio de Medio Ambiente mantiene un programa de conservación del cocodrilo americano.

Hernández reconoció que, aunque existe vigilancia, la extensión del lago dificulta mantener una supervisión permanente en todos sus espacios.

"Tenemos un programa de conservación de los cocodrilos, el cocodrilo americano de ahí, del lago Enriquillo, y hay bastante vigilancia, pero es necesario más", expresó.

Tráfico de animales silvestre

La directora también reconoció que el tráfico de especies silvestres continúa en el país, tanto mediante la importación como la exportación ilegal, y consideró necesario fortalecer las acciones para evitar que las personas detenidas por estas prácticas vuelvan a reincidir.

Explicó que el trabajo de las autoridades ambientales comprende los operativos y la recuperación de los animales, pero que la continuidad de los procesos judiciales corresponde al Ministerio Público, con el que mantienen coordinación a través de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales.

"Tenemos que fortalecer eso más y evitar que, por ejemplo, se capturen esos ilegales y entonces después sean liberados porque vuelven a lo mismo", advirtió.