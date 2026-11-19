Las autoridades recuperaron los ejemplares durante una operación en Herrera, Santo Domingo Oeste. ( CEDIDA POR EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE )

Tras su recuperación, dos cocodrilos juveniles y seis flamencos, extraídos del lago Enriquillo y las Salinas de Baní, respectivamente, pasarán por un proceso de cuarentena y, posteriormente, podrían ser reinsertados en su hábitat natural.

Así lo indicó personal del Parque Zoológico Nacional Arq. Manuel Valverde Podestá, institución que suele albergar especies decomisadas por las autoridades.

Karina Núñez, de la Dirección de Comunicaciones del zoológico, explicó que los animales serán sometidos a evaluaciones para determinar su estado de salud.

"En este caso, como son animales extraídos de la naturaleza, serán reinsertados a su hábitat, una vez confirmada su salud", indicó.

En sus memorias institucionales, el parque detalla en qué consiste su proceso de cuarentena.

"Los animales que ingresa al Parque Zoológico indistintamente por la razón que lleguen bien sea por incautación, donación, intercambio se manejan bajo los diferentes protocolos que usa la clínica entre los cuales está el protocolo de cuarentena donde se realizan una serie pruebas sanguíneas, coprológicos con el fin de evitar la introducción enfermedades a la colección", señala el documento correspondiente a 2023.

Durante 2025, el parque reportó la incorporación de 111 ejemplares procedentes de incautaciones, donaciones, intercambios y compras.

Rescate

El Ministerio de Medio Ambiente y el Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa) informaron sobre el apresamiento de dos personas que pretendían comercializar los ejemplares en el sector de Herrera, Santo Domingo Oeste.

Posteriormente, el ministerio informó que una persona que manifestó interés en comprar animales silvestres fue clave para que las autoridades ambientales identificaran a los detenidos.

La operación se inició a partir de una denuncia recibida por la Dirección de Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que coordinó con el Senpa las acciones para recuperar los ejemplares.

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