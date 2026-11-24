El ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, durante su intervención en la COP31, donde destacó la urgencia de fortalecer las medidas de adaptación al cambio climático en los países insulares. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA )

La falta de un acuerdo político global en la 31.ª Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático (COP31) dejó sin definir los mecanismos para garantizar el aumento del financiamiento internacional destinado a la adaptación climática, una de las principales prioridades de la República Dominicana frente a su vulnerabilidad a los efectos del cambio climático.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales advirtió que el resultado de la conferencia, celebrada en Antalya, Turquía, es especialmente preocupante para los pequeños Estados insulares en desarrollo, debido a su creciente exposición a fenómenos climáticos extremos y sus consecuencias sobre las poblaciones, las economías y los ecosistemas.

Uno de los principales asuntos pendientes es la definición de una ruta para hacer efectivo el compromiso de triplicar los recursos destinados a la adaptación climática para 2035.

Según el ministerio, las negociaciones concluyeron sin establecer montos de referencia ni mecanismos de seguimiento que permitan garantizar el cumplimiento de ese compromiso.

Durante su participación en la COP31, el ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, destacó la urgencia de fortalecer las medidas de adaptación en los países insulares.

"Para la República Dominicana y otros pequeños Estados insulares, adaptarnos al cambio climático ya no es una opción, es una urgencia. Se trata de proteger a nuestra gente", expresó el funcionario.

Tras dos semanas de negociaciones, que se extendieron hasta el domingo 22 de noviembre, persistieron las diferencias entre los países sobre la transición para abandonar los combustibles fósiles, el financiamiento climático y las medidas para acelerar la respuesta internacional frente al cambio climático.

Aunque se adoptaron decisiones técnicas en áreas específicas, el ministerio consideró que estas no sustituyen el acuerdo político que se esperaba alcanzar.

República Dominicana mantiene sus compromisos

Medio Ambiente aseguró que la falta de consenso no modifica los compromisos climáticos asumidos por la República Dominicana ni detiene los esfuerzos nacionales para su implementación.

El país mantiene su meta de reducir en un 32 % las emisiones de gases de efecto invernadero para 2035, conforme a su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC 3.0), y continuará fortaleciendo sus políticas de adaptación y resiliencia.

Asimismo, seguirá reclamando que el financiamiento internacional llegue de manera oportuna y en condiciones que respondan a las necesidades de los países más vulnerables.

De cara a la COP32, prevista para noviembre de 2027 en Adís Abeba, Etiopía, la República Dominicana mantendrá entre sus prioridades la adaptación, el acceso al financiamiento climático y el cumplimiento del objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a 1.5 °C.

Un sistema de negociación cuestionado

El fracaso de las negociaciones en Antalya reabrió el debate sobre las limitaciones del sistema de toma de decisiones de las conferencias climáticas de las Naciones Unidas, basado en el consenso.

"La raíz del problema es que, cuando se creó (el sistema) de las COP, se decidió que funcionaría exclusivamente por consenso, y eso supone una exigencia enorme", señaló Chris Bowen, ministro australiano de Clima y jefe de las negociaciones de la COP31.

El resultado de la conferencia reavivó los llamamientos a reformar un sistema en el que una pequeña minoría, o incluso un solo país entre los cerca de 200 participantes, puede bloquear la adopción de acuerdos.

Pese a las diferencias, el Ministerio de Medio Ambiente sostuvo que la falta de consenso no debe debilitar el multilateralismo y defendió la continuidad de las negociaciones para alcanzar compromisos que se traduzcan en resultados concretos para las naciones más vulnerables.