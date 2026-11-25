El proyecto dominicano Alianza Verde Don López, de la Fundación Profesor Evaristo Fernández, fue premiado en la categoría de Seguridad Alimentaria de los Donativos Ambientales Ford 2026, durante su 26.ª edición, por su apuesta por la producción de alimentos saludables en comunidades vulnerables.

La iniciativa no solo busca contribuir a la protección del medioambiente, sino que también promueve el liderazgo femenino como motor del cambio social y del desarrollo sostenible.

Durante una entrevista para Diario Libre, Eva Fernández González, directora estratégica de la Fundación Profesor Evaristo Fernández, explicó que el propósito del proyecto es impulsar el trabajo que realizan las comunidades, especialmente las mujeres que viven en zonas vulnerables.

"Participan 50 mujeres que representan a 50 familias rurales, además de jóvenes. El proyecto se llama Alianza Verde Don López, en honor al territorio donde se está desarrollando la intervención", explicó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/24/19112026-entrevista-donativo-ambiental-adriana-suels-13-91cc2d2f.jpg Noelia Peña, directora de Mercadeo de Grupo Viamar. (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/24/19112026-entrevista-donativo-ambiental-adriana-suels-16-ef7eb105.jpg Eva Fernández González, directora estratégica de Alianza Verde Don López, de la Fundación Profesor Evaristo Fernández. (DIARIO LIBRE/ ADRIANA SUELS ) ‹ ›

En ese sentido, señaló que la iniciativa contempla el establecimiento de huertos agroecológicos como una alternativa para enfrentar los desafíos de la comunidad, que carece de un sistema de recolección de residuos sólidos.

Fernández explicó que los residuos sólidos que no son gestionados adecuadamente se aprovechan y se transforman en composta, que posteriormente se utiliza para nutrir la tierra.

Asimismo, indicó que las mujeres trabajan la tierra y desarrollan huertos productivos de los que obtienen alimentos para sus familias.

"El reconocimiento es para las mujeres productoras, porque son ellas quienes trabajan la tierra", expresó.

Durante el encuentro, Fernández también destacó que la iniciativa promueve la formación de los jóvenes en este tipo de prácticas, que contribuyen, además, a reducir el uso de pesticidas.

"Que los jóvenes reciban información es importante porque eso indica que el proyecto podrá continuar a largo plazo", afirmó.

La directora estratégica indicó que, aunque el proyecto se enmarca en uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), relacionado con la seguridad alimentaria, sus integrantes también buscan demostrar que este concepto está estrechamente vinculado con la dignidad humana y la salud.

Además, explicó que la iniciativa contempla la creación de un vivero y la implementación de acciones dirigidas a proteger las fuentes de agua.

"Buscamos que haya agua, pero agua limpia, y dejar de utilizar pesticidas en las cosechas", puntualizó.

A propósito de este proceso, Fernández González explicó que la iniciativa se fundamenta en el concepto de economía circular, que consiste en aprovechar los recursos y convertir lo que podría considerarse un desecho en la materia prima de otro proceso.

Impacto comunitario

"Ahí están los ciclos, con residuos sólidos bien gestionados. Hemos decidido no utilizar el término basura, sino residuos, porque los hay orgánicos e inorgánicos", explicó.

Asimismo, señaló que la fundación acompaña a las mujeres de comunidades vulnerables para que puedan generar ingresos a partir de su trabajo en la tierra.

"Además, las incentivamos a utilizar responsablemente la tierra y el agua. También reconocemos a las mujeres que muchas veces no reciben el reconocimiento que merecen, a pesar de que trabajan la tierra. Ya existen cadenas interesadas en comprar sus cosechas, por lo que podrán ver los frutos de su trabajo y alcanzar cierto nivel de independencia económica", manifestó.

Donativos Ford

En la entrevista también participó Noelia Peña, directora de Mercadeo de Grupo Viamar, representante exclusivo de Ford en el país, quien resaltó la importancia de los Donativos Ambientales Ford y su impacto en distintos países de la región.

Peña indicó que República Dominicana ha participado en el programa y ha recibido reconocimientos en distintas ediciones, aunque destacó que la presencia de iniciativas dominicanas ha cobrado mayor notoriedad en los últimos años.

"Vemos proyectos liderados por mujeres que no solo contribuyen al impacto ambiental, sino que también generan ingresos económicos a partir de su trabajo. Apoyamos las iniciativas y ofrecemos acompañamiento logístico. Incluso acompañamos a los ganadores a las ceremonias de premiación; este año se celebró en Panamá. Posteriormente, Ford distribuye las donaciones", indicó.

Sobre la iniciativa Alianza Verde Don López, señaló que muchas comunidades, especialmente las más pequeñas, carecen de una logística adecuada para la recolección de residuos.

"Es un problema que va más allá de la gestión de los residuos: también es un asunto de salubridad. Se busca abordar de manera inteligente una problemática que afecta a las comunidades. Debería ser normal que en cada comunidad se recojan los residuos, pero no siempre es así. Hay lugares donde los queman y todos esos desechos terminan en el aire, lo que puede provocar enfermedades respiratorias", afirmó.

Peña destacó que el proyecto transforma los residuos en abono y, de esta manera, convierte un problema ambiental en una oportunidad para generar bienestar en las comunidades.

Otros proyectos ganadores

De acuerdo con Peña, los otros proyectos ganadores de esta edición fueron Ecoturismo Transformador, de la Fundación Tortuguías, y Raíces de Darién, de la Fundación Tierra Nueva, ambos de Panamá; así como Agua Sana Atitlán, de Water4Life, de Guatemala, en la categoría de Conservación y Recuperación de la Biodiversidad.

En la categoría de Energías Renovables fue premiado NEXUS Energía-Residuos, de la Asociación Hogar Betel Pococí, de Costa Rica.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/24/img002alianza-verde-don-lopez-de-la-fundacion-profesor-evaristo-fernandez-promueve-el-desarrollo-sostenible-y-la-economia-local-en-hato-mayor-del-rey-1827d37d.jpg Mujeres participantes del proyecto Alianza Verde Don López. (FOTO CEDIDA POR DONATIVOS AMBIENTALES FORD. ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/24/planta-en-manos-sostenida-2694ec90.png En el proyecto participaron 50 mujeres de comunidades vulnerables. (FOTO CEDIDA POR DONATIVOS AMBIENTALES FORD. ) ‹ ›

En total, Ford distribuyó 85,000 dólares entre los cinco proyectos ganadores de Panamá, Costa Rica, República Dominicana y Guatemala.

La directora de Mercadeo de Grupo Viamar exhortó a otras organizaciones e instituciones a participar en las próximas ediciones del programa y sumarse a esta iniciativa, siempre que sus proyectos cumplan con los requisitos establecidos.

Finalmente, Peña explicó que las organizaciones no gubernamentales (ONG) interesadas en participar con proyectos medioambientales pueden consultar los requisitos de la próxima convocatoria, prevista entre febrero y marzo, en la página web de Donativos Ambientales Ford.

Para seleccionar a los ganadores de esta edición, un panel integrado por ocho expertos evaluó las propuestas tomando en cuenta su contribución al desarrollo sostenible, el impacto en las comunidades, las alianzas multisectoriales y su efecto multiplicador.