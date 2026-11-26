Huracán Isaías fue el único en la temporada ciclónica Atlántico, impactando el sureste de Estados Unidos ( IMAGEN DEL CENTRO NACIONAL DE HURACANES DE LOS ESTADOS UNIDOS. )

La temporada ciclónica del Atlántico se encamina a cerrar el próximo 30 de noviembre con un solo huracán , algo que no ocurría desde 1925 , hace 101 años, debido principalmente a la influencia de un intenso fenómeno de El Niño que dificultó la formación y el fortalecimiento de los ciclones.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) confirmó en su balance preliminar del 24 de noviembre que durante este año se registraron diez tormentas con nombre, de las cuales únicamente Isaías alcanzó la categoría de huracán.

La cifra contrasta con el promedio de una temporada atlántica, que suele producir 14 tormentas con nombre, siete huracanes y tres huracanes intensos, de categoría 3 o superior.

Actividad ciclónica

Isaías fue el único huracán intenso de 2026. Alcanzó la categoría 3, con vientos máximos sostenidos de 193 kilómetros por hora, antes de debilitarse y tocar tierra el 9 de octubre cerca de Destin, Florida, como huracán de categoría 2.

Su llegada provocó inundaciones, fuertes vientos y marejadas en sectores del sureste de Estados Unidos.

La temporada también estableció otra marca: Isaías se convirtió en el primer huracán del año el 7 de octubre, la fecha más tardía para la formación del primer sistema de esa intensidad desde que comenzó la era de observación satelital en 1966, según la NOAA.

La Universidad Atlántica de Florida destacó que el registro de un solo huracán no se producía desde 1925. Durante aquella temporada se identificaron cuatro sistemas que alcanzaron intensidad de tormenta tropical, pero únicamente uno llegó a convertirse en huracán.

Sin embargo, hace un siglo no existían los satélites meteorológicos ni los actuales sistemas de vigilancia, por lo que algunos ciclones pudieron pasar inadvertidos.

En 2026, las tormentas registradas fueron Arthur, Bertha, Cristóbal, Dolly, Edouard, Fay, Gonzalo, Hanna, Isaías y Josephine. Esta última fue clasificada como tormenta subtropical.

El principal factor, que acreditan los científicos, detrás de la escasa actividad fue El Niño, un fenómeno climático caracterizado por el calentamiento anormal de las aguas del Pacífico ecuatorial.

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Según los especialistas de la NOAA, El Niño suele incrementar la cizalladura vertical del viento sobre el Atlántico. Este fenómeno se produce cuando los vientos cambian de velocidad o dirección a distintas alturas, lo que dificulta que las tormentas mantengan una estructura organizada y aumenten su intensidad.

La Universidad Atlántica de Florida explicó que el mismo patrón atmosférico que favoreció el calentamiento del Pacífico generó condiciones adversas para el desarrollo de ciclones en la principal región de formación del Atlántico.

Influencia de El Niño

Mientras el Atlántico registró diez tormentas y un huracán, el Pacífico oriental contabilizó 20 tormentas con nombre y diez huracanes, ocho de ellos intensos. Esta última cuenca tuvo una actividad superior a su promedio histórico.

La NOAA considera que El Niño de este año se encuentra entre los más fuertes registrados y que su influencia fue determinante para explicar las diferencias entre ambas regiones.

La baja actividad del Atlántico también se reflejó en la energía ciclónica acumulada, un indicador que combina la intensidad y duración de las tormentas. Según un análisis de The Washington Post, la temporada de 2026 presenta el nivel más bajo de este indicador desde 1983.

Pese a la escasa formación de huracanes, los meteorólogos advierten que una temporada poco activa no necesariamente significa ausencia de peligro.

Isaías, el único huracán de este año, causó daños en Estados Unidos, lo que demuestra que las consecuencias de una temporada no dependen exclusivamente de la cantidad de ciclones registrados.

Aunque la NOAA ya presentó su balance, la temporada ciclónica del Atlántico concluye oficialmente el lunes 30 de noviembre. Las cifras seguirán siendo preliminares hasta que termine ese período y se completen los análisis posteriores de los sistemas registrados.