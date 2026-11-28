Fotografía de archivo de flamencos en el Lago Enriquillo. ( DIARIO LIBRE/MARVIN DEL CID )

Además del tráfico de estupefacientes y armas, en República Dominicana opera otro mercado ilegal: el de la captura y comercialización de animales silvestres, entre ellos especies nativas y endémicas de La Española. Esta práctica representa una amenaza para la conservación de la biodiversidad de la isla.

Cotorras, pericos e iguanas rinoceronte figuran entre los animales rescatados y decomisados por las autoridades durante los últimos tres años, según las estadísticas del Ministerio de Medio Ambiente.

Entre 2024 y 2026, la institución reportó al menos 218 ejemplares de fauna rescatados y decomisados en el territorio nacional. De ese total, 80 corresponden a 2024 y 67 a 2025, de acuerdo con las memorias institucionales del organismo.

Tráfico Ilegal de Fauna Silvestre en RD (2024–2026)

Ministerio de Medio Ambiente (MMARN) · RD Tráfico Ilegal de Fauna Silvestre (2024–2026) Al menos 218 ejemplares rescatados y decomisados en territorio nacional Total 24–26 218 Año 2024 80 Año 2025 67 Año 2026* ~71 Todas (8) Endémicas Nativas Introducidas Exóticas 2024 80 2025 67 2026 ~71 ✥ Arrastra las tarjetas para ordenarlas

× 2024 0 2025 0 2026 0

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En tanto, en lo que va de año, las autoridades han decomisado alrededor de 71 animales de distintas especies, entre ellas iguanas y otros reptiles, aves, tilapias rojas, peces ornamentales y grillos.

Cotorras y pericos, entre las especies más registradas

Entre las aves endémicas que figuran en las estadísticas están la cotorra de La Española (Amazona ventralis) y el perico de La Española (Psittacara chloropterus).

Los registros muestran que los decomisos de cotorras pasaron de 11 ejemplares en 2024 a 19 en 2025. En el caso de los pericos, la cantidad aumentó de uno a 24 durante esos mismos años.

Ambas especies son endémicas de la isla, por lo que su conservación es de especial importancia para la biodiversidad local.

Iguanas y boas

Los reptiles constituyen otro grupo presente en las estadísticas de Medio Ambiente.

En 2024 fueron reportadas 15 iguanas de Ricord y 12 iguanas verdes. Para 2025, los registros incluyeron 27 iguanas verdes y dos de iguana rinoceronte.

En lo que va de 2026, las autoridades reportaron otros 15 ejemplares de iguana verde y dos iguanas rinoceronte.

La iguana rinoceronte (Cyclura cornuta) es una especie endémica de La Española, mientras que la iguana verde (Iguana iguana) es introducida en el territorio dominicano.

Las boas de La Española (Chilabothrus striatus) también figuran en los registros. Se contabilizaron cuatro ejemplares en 2024, cinco en 2025 y una en 2026. Esta serpiente forma parte de la fauna nativa de la isla.

Sin embargo, durante este año también se ha reportado el decomiso de una boa constrictora, originaria de América continental, cuyos ejemplares pueden llegar al país mediante el comercio de animales exóticos.

Flamencos y otras aves entre los animales decomisados

Los flamencos también figuran entre las especies con mayor presencia en los registros de los últimos años.

Durante 2024, Medio Ambiente reportó 22 ejemplares, mientras que en 2025 fueron contabilizados 20. En 2026, las autoridades han registrado 10.

Otras aves incluidas en los decomisos de Medio Ambiente son el guaraguao y el cernícalo, así como las lechuzas, gallaretas y tórtolas.

Entre las especies propias de la fauna dominicana también aparecen la cigua palmera (Dulus dominicus), el carpintero de La Española (Melanerpes striatus) y el vencejito palmar (Tachornis phoenicobia), registradas durante 2026.

Las especies exóticas

Las estadísticas de decomisos de Medio Ambiente también incluyen ejemplares exóticos, es decir, animales que no pertenecen naturalmente a los ecosistemas dominicanos. Entre ellos figuran guacamayos azules y amarillos, guacamayos rojos e híbridos, cocodrilos americanos, pitones reales, cotorras de Kramer y monos capuchinos.