Twitch cambia sus normativas y bloqueará a miles de usuarios

Twitch, plataforma que tiene como función principal la retransmisión de videojuegos en directo, actualizó su política para prohibir a los usuarios que usen nombres relacionados a drogas duras o tengan referencias explícitas de sexo.

La nueva política establece directrices más estrictas para eliminar nombres de usuario inapropiados, con el objetivo de prevenir la creación de nuevos nombres de usuario ofensivos que pudieran incitar al odio y el acoso. Los que ya existen serán eliminados y a futuro el aprendizaje automático en el registro de cuentas no permitirá su creación.

“Vamos a actualizar la política de nombres de usuario para establecer un estándar más alto de lo que es aceptable y así servir mejor a nuestra comunidad mundial”, informó plataforma.

Explicó que debido a que son un “avatar textual” fundamental, que se pueden buscar y ver en todo el sitio web, deben estar estandarizados y bajo una norma más estricta, ya que se usan en canales de chat en donde se expresan los demás usuarios y creadores.

La plataforma ya ha eliminado muchos nombres de usuario ofensivos denunciados conforme a la nueva política.

“Pensamos que es necesario establecer un estándar más riguroso para desarrollar una comunidad mundial diversa e inclusiva en Twitch”, sostuvo, según medios internacionales.

Otros usuarios que no serán permitidos

En una carta, Twitch informó que tampoco serán permitidos los nombrs que contengan lenguaje de odio amenazas de violencia e información personalmente identificable, además de que ya han eliminado los nombres de usuario denunciados que pertenecen a las siguientes categorías: referencias a actos sexuales, excitación, fluidos o genitales. Referencias a drogas, con la excepción de alcohol, tabaco y marihuana.

Aunque la seguridad es su prioridad, dijo estar consciente de que esta nueva política podría afectar a algunos usuarios que llevan mucho tiempo en su comunidad, por lo que antes de suspenderlos, aplicarán sanciones por niveles que permita que los miembros con buenas intenciones se ajusten a estos nuevos estándares universales.

Su funcionamiento

Twitch emitirá suspensiones indefinidas para los nombres de usuario que inciten al odio, al acoso, a la violencia o algo malintencionado.

“Se requerirá un restablecimiento de nombre de usuario para aquellos nombres que tengan referencias a drogas duras o conductas sexuales”, explica.

Si la cuenta actual del usuario infringe la política, pero no es una clara infracción, será marcada por la plataforma, para que se restablezca el nombre de usuario; quedará bloqueada hasta que se cambie a una que no sea inapropiada.

Para ello, Twitch desarrolló una herramienta de cambio de nombre de autoservicio que permite cambiar el usuario mientras a la conserva el historial, las suscripciones, los seguimientos y los Bits de la cuenta. Cuando se cambie el nombre de usuario, se podrá volver a usar la cuenta y no se aplicarán faltas.

Nombres que infrinjen la norma

El modelo de aprendizaje automático de Twitch lo detectará inmediatamente, por lo que no se podrá elegir uno con connotación sexual o de drogas y el usuario estará obligado a crear uno diferente.

No obstante, como el aprendizaje automático no es perfecto, es posible que haya quienes logren usar un nombre que infrinja las normas, por lo que dependerá de los demás si lo denuncian o no.

Al ser denunciado el equipo de

revisará el perfil y procederá a bloquearlo. Cabe destacar que las nuevas directrices aplicarán a partir del 1 de marzo.