República Dominicana, uno de los países del Caribe con mayor índice de piratería

“En el aspecto de la piratería no estamos muy bien”, reconoció el director de la Oficina Nacional de Derechos de Autor (ONDA), José Gonell Cosme, al indicar que el flagelo ha cambiado mucho en esta era digital y que la República Dominicana “no está preparada para combatirla”.

El funcionario informó a Diario Libre que el país se encuentra en la lista negra del “Reporte Especial 301” sobre las violaciones de los derechos de propiedad intelectual y patentes de la Oficina de Comercio Exterior de Estados Unidos (USTR).

“El mayor escape de piratería que hay es la falta de licencia en la República Dominicana”, manifestó Gonell, a la vez que indicó que la piratería afecta a los autores, quienes no reciben una compensación por sus trabajos, al igual que el Estado, “porque usualmente cuando haces ese tipo de trabajo no pagas impuesto, lo vendes de manera informal o ilegal”.

Informó que la ONDA, junto a varias instituciones, realiza un levantamiento para determinar en cuáles entidades públicas se utilizan software de forma irregular y con licencia, un proyecto que, posteriormente, se pretende implementar en el sector privado.

En esta mesa, en un cuarto pequeño un hombre mantiene negocio de venta de videojuegos y hackeo de consolas.

Agregó que las autoridades se están acercando con los vendedores de softwares, a los fines de que el Estado pueda adquirirlos a un mejor precio. Informó que prevén reunirse con empresas que desarrollen y vendan sistemas, juegos, plataformas de streaming y dueños de canales para trazar pautas en pro de eliminar las violaciones de los derechos de propiedad intelectual y patentes. La ONDA ha solicitado asistencia de la Embajada de Estados Unidos en el país para tales fines.

El submundo de la piratería de videojuegos en República Dominicana

Los videojuegos han sido desde hace años el blanco de los hackers quienes, utilizando equipos electrónicos sofisticados, obtienen acceso a miles de juegos y vulneran las consolas más demandadas del mercado. Esta situación ha causado que las empresas dedicadas a los videojuegos arrecien sus medidas en contra de la piratería. El caso más reciente, en ese sentido, fue protagonizado por Nintendo que deberá recibir 14 millones de dólares de un hacker por el desarrollo y venta de dispositivos para piratear juegos y consolas del gigante nipón.

Hackear o “crackear” una consola de videojuego es el pan de cada día en las tiendas de juegos de Santo Domingo, en las cuales por un precio de 1,500 a 2,000 pesos se puede obtener una cantidad de cinco a diez juegos digitales en cualquier tipo de consola, un negocio rentable para el vendedor y para el usuario quien se ahorra dinero al no tener que adquirir los juegos en físico y pagar desde RD$ 600 hasta RD$ 1,500 por un solo.

La mayoría de los que buscan estos servicios son jóvenes apasionados a los videojuegos interesados en disfrutar de versiones anteriores y más económicas de las consolas que hace varios años atrás estaban en su apogeo.

Rosa y Diana (nombres ficticios) recorrieron el Distrito Nacional para buscar a una persona que hackeara su Nintendo Wii. Su búsqueda las lleva a un apartamento en el que un hombre, quien asegura tener 20 años de experiencia en el hackeo de consolas, y su esposa manejan un “negocio”. En una pequeña habitación, entre cables y equipos electrónicos, las jóvenes son recibidas por el señor quien les explica los precios y les muestra todos los juegos instalados en la consola vulnerada.

En otro local, las jóvenes son recibidas por tres adolescentes. El padre de dos de los menores se dedica a hackear y reparar consolas, conocimiento que obtuvo “cuando era chamakito”, según sostuvo uno de los que atendía el negocio. “Él (el padre) empezó hackeando la PlayStation 2 y empezaron a llegar (a la tienda) las PlayStation 3 y nadie más los hackeaba”, indicó entre cintas de juegos, controles y consolas uno de los hijos del dueño del local, a quien luego sus vástagos llamaron por teléfono para que les recordara los precios de los servicios que ofrecen.

Los servicios de crackeo, venta de accesorios, cambio de juegos, expansiones y adaptadores son bastante frecuentes, ya que en un día pueden recibir hasta 10 consolas, de acuerdo a lo expresado por vendedores a Diario Libre.

¿Qué se necesita para “crackear” una consola de juegos?

Lo básico es adquirir la consola, por ejemplo, un PlayStation de una versión anterior al cuatro, un Nintendo Wii del año 2006 o un Xbox 360. Luego es necesario buscar una unidad de almacenamiento o en su defecto una memoria para integrar los juegos. Más tarde se requiere de una hora y algunos softwares para bloquear las actualizaciones del equipo, la consola esta lista para usarse.

Un negocio de venta de videojuegos y hackeo de consolas del Distrito Nacional.

En las tiendas de videojuegos existen varios precios y combos para adquirir este tipo de servicios, por lo general el “crackeo” viene con siete juegos instalados dentro de la consola, excepto para los dispositivos de Nintendo Wii, que es necesario utilizar una memoria USB de buena calidad con capacidad de 64 gigabytes o mayor.

Mientras que el proceso con las consolas de Xbox es distinto pues a estos equipos es necesario adherirle un microchip dentro del procesador, para poder correr el programa. “El procedimiento de las Xbox es más complicado y complejo, porque hay que soldarle un chip y si no está bien pegado, entonces puede dañarse la consola o no funcionar”, expresó el vendedor de otro establecimiento consultado por Rosa y Diana. También venden este tipo de juegos de manera virtual, en un costo de 250 a 300 pesos por juego.

Por lo general se compran en tiendas en línea o están de manera gratuitas en foros de e internet especializados para jugadores de video o “gamers”. Un juego de manera online en el portal de videojuegos Steam cuesta alrededor de 20 a 30 dólares y algunos se pueden encontrar de manera gratuita, al igual que las versiones para jugar en computadores de alto rendimiento.

¿Por qué no se pueden “crackear” las consolas de versiones más actualizadas?

Las consolas como Nintendo Switch, PlayStation Cuatro y Xbox serie S, tienen un sistema que permite a los usuarios conectarse en línea para poder jugar, además de adquirir juegos gratuitos a solo un clic. Si se hackea uno de estos dispositivos, entonces el usuario no podrá conectarse a la comunidad y si se conecta el sistema automáticamente descarga una actualización que bloqueará la cuenta al darse cuenta del software que se instaló para crackear el equipo, por lo que automáticamente queda inutilizable tanto la consola de videojuego y la cuenta del usuario, perdiendo todos los juegos o progresos que se guardaron anteriormente.

La mayoría de los que buscan estos servicios son jóvenes apasionados a los videojuegos

Una especie de “castigo” para quienes intentan piratear u obtener de manera ilegal algunos juegos para estas consolas modernas. “Dentro de cinco años, cuando se empiece a normalizar el PlayStation 5 y se detengan las actualizaciones de la versión anterior, ya si se puede empezar a crackear el cuatro”, indicó un vendedor.

Los juegos más solicitados

Los fanáticos de los videojuegos usualmente buscan algún juego en específico, ya sea por la historia, por sus gráficos o por lo retador que es a la hora de ponerse a manipular el mando. Pero cada consola tiene su nicho: Sony quien es el creador de la PlayStation tiene entre su gama de juegos estrella a God of War, Need for Speed, Street Fighter, Uncharted, Dark Soul y Far Cry. Mientras que, para Nintendo, los juegos como Mario Party, Mario Kart, Super Smash Brothers y Zelda son los más exclusivos y buscados. Para las Xbox Halo y Killer Instic mantienen la exclusividad.