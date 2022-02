WhatsApp: nuevo contrato es obligatorio para usar la app

WhatsApp finalmente presentó sus nuevos términos y condiciones, los que deben ser aceptados de manera obligatoria. Todos aquellos usuarios que se nieguen a aceptar los nuevos términos y condiciones no podrán usar la plataforma con normalidad y el uso de las funciones de WhatsApp estará totalmente limitado.

"Desde ayer no me deja usarlo. Solo me llegan notificaciones pero no puedo acceder a WhatsApp", escribió en Twitter el usuario @FreddyJeringas.

Yo desde ayer ya no me deja usarlo

Solo me llegan notificaciones pero no puedo acceder a whatsapp pic.twitter.com/kWzccVRgLD — Freddy Jeringas (@Freddyjeringas) January 14, 2022

Los cambios están relacionados con las funciones comerciales y opcionales de WhatsApp, asegura la empresa en su sitio oficial y agrega que estos nuevos términos brindan más transparencia sobre cómo se recopilan y usan los datos de los 2,500 millones de usuarios a escala global.

Y tú, ¿aceptaste los nuevos términos y condiciones?