Pizza desde el cielo con entregas por dron en EEUU

Los envíos aéreos de pizzas y regalos de cumpleaños aún no son tan habituales como predijeron líderes tecnológicos. ( FUENTE EXTERNA )

La pequeña aeronave apareció en el cielo azul sobre una casa de Texas, depositó su carga de bocadillos en el patio y se alejó a toda velocidad. Las entregas con drones ya son una realidad en Estados Unidos.

Los envíos aéreos de pizzas y regalos de cumpleaños aún no son tan habituales como predijeron líderes tecnológicos, pero el servicio está disponible en algunas partes del país y las normas para ese servicio se están poniendo al día.

Los escépticos se preguntan si las entregas con drones pueden llegar a funcionar a gran escala, pero sus defensores sostienen que son más seguras, rápidas y mejores para el planeta que los enormes camiones de reparto que emiten gases de efecto invernadero.

El paquete descendió desde un drone eléctrico en la casa de Tiffany Bokhari, en Frisco, Texas, y estaba en sus manos poco después de haberlo pedido a través de una aplicación de su celular.

"En la soda se ve incluso la condensación porque todavía está fría", dijo a la AFP después de la partida del dron de Wing, filial de Alphabet, casa matriz de Google.

El servicio es nuevo en la zona y es a pequeña escala. En Australia, Wing ofrece hasta 1,000 entregas diarias en una zona del área metropolitana de Brisbane. También hace entregas en algunas zonas de Finlandia.

Sangre y cepillos de dientes

Un puñado de empresas ya operan con drones, o lo harán hacia finales de año, en partes de Texas, Carolina del Norte o California, con proveedores como la startup israelí Flytrex, Wing y Amazon.

De hecho, fue el fundador de Amazon, Jeff Bezos, quien en 2013 presentó un dron de reparto y auguró que en cinco años los envíos aéreos se harían rutinariamente desde los negocios hasta las puertas de los clientes

Las cosas no han rodado exactamente por ese camino. Las ambiciones de Amazon sufrieron un revés el año pasado cuando durante un vuelo de prueba, uno de sus drones se estrello e incendió en unos matorrales

Otras empresas avanzaron más establemente. En abril Wing, que hace entregas de poco más de un kilo, anunció lo que denominó "el primer servicio de dron de entregas comerciales" en una gran zona matropolititana de Texas como Dallas-Fort Worth.

"Un pollo entero asado... es realmente una buena imagen para el tamaño de lo que cabe", dijo Jonathan Bass, ejecutivo de Wing.

Comida, medicinas y objetos como cepillos dentales, son el tipo de productos pequeños y livianos que bien pueden ser enviados vía dron. En algunas zonas de África ya han sido usados desde hace años para entregar productos esenciales como insumos médicos.

Los envíos por dron de sustancias perecederas como sangre son algo lógico en lugares donde hay problemas de infraestructura y la mejor opción es el transporte aéreo. No obstante, hay expertos que son escépticos sobre que el sistema funcione en todos lados.

Normas gubernamentales

Por ejemplo, un dron puede llevar una carga desde una tienda a un lugar, pero su eficiencia es menor en comparación con un repartidor de paquetes a la antigua que puede ir a varios lugares.

"Se requeriría un pequeño ejército de drones para entregar los 150-200 paquetes que normalmente lleva un solo camión en una ruta", escribió el columnista Bloomberg Thomas Black.

Pero el CEO de Flytrex, Yariv Bash, afirmó que los drones eléctricos, además de ser más eficientes y amigables con el ambiente, son más seguros.

"Los drones no se cansan. No intentan enviar mensajes de texto mientras conducen. No beben y conducen", dijo a la AFP. "Obtienes un servicio mucho mejor".

Lo relativo a la seguridad ha estado en el centro de los procesos de obtención de autorizaciones gubernamentales en Estados Unidos.

Bass, de Wing, señaló que, aunque utiliza un dron de espuma de 5,2 kilos, la empresa tuvo que obtener la misma certificación que firmas como DHL o UPS necesitan para sus aviones de reparto.

Pero señaló que un comité de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos estableció recomendaciones sobre los drones y añadió: "Creo que eso realmente desbloquearía un crecimiento más rápido" de esos aparatos y sus servicios.