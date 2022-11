Consejos para no ser víctima de cibercriminales en Black Friday

En noviembre es común ver todo tipo de ofertas en las tiendas debido al tan esperado Black Friday. Asimismo, también es muy común que los cibercriminales aprovechen esta fecha para hacer fraudes utilizando campañas de Black Friday relacionadas con ofertas, descuentos y beneficios. A continuación, unos consejos, que te ayudarán a mantenerte alerta:

1. Cuidado con ofertas increíbles

Si recibes correos, mensajes SMS o por WhatsApp con ofertas demasiado buenas para ser ciertas, es probable que no lo sean. No compres a través de transferencias o depósitos sin antes confirmar la identidad del destinatario o la confiabilidad de la tienda en línea. Pon mucha atención cuando aparezca una oferta perfecta a un precio nunca visto.

Fíjate también en los reviews y puntuación del vendedor en tiendas como Amazon. ¿Ha vendido mucho? ¿Tiene comentarios negativos?

2. Atento al Phishing

Ten cuidado con los correos que te piden que hagas clic en un enlace y llenes un formulario dando tu información. No hagas clic ni descargues archivos desconocidos. Evita comprar a través de un enlace que te enviaron por una app de mensajería o redes sociales.

3. Cuídate también del Vishing

Es posible que recibas llamadas de supuestos "vendedores" ofertándote precios irresistibles por motivo de Black Friday, presionándote para que compres o perderás la oferta. No pierdas la calma, no des tu información. Si quieres consultar, cuelga y llama al teléfono de la tienda o visita su página web oficial.

4. Navega seguro

No te conectes a una red Wi-Fi pública no segura. La mayoría no cuenta con protección adecuada. Verifica que el sitio web es el oficial y el inicio de la dirección URL sea "HTTPS".