Diario Libre en el primer lugar del ránking de reputación entre los medios digitales de República Dominicana

El portal online de Diario Libre se ubicó como el medio digital con mayor reputación en la República Dominicana y se colocó entre los primeros 30 portales de América Latina, así como entre los mejores 500 del mundo, según el ránking elaborado por el proyecto europeo “SCImago Media Rankings”, que es liderado de forma independiente por investigadores de las Universidades de Navarra, Granada y Pompeu Fabra.

Según la información del portal SCImagoLab, nacido en la Universidad de Granada y en el que colaboran expertos de las también universidades de Navarra y Pompeu Fabra, Diario Libre tiene el mayor índice de reputación del país con 63.75 puntos, seguido por Listín Diario (63.50), Hoy (60.50), El Nacional (58.50) y El Día (49.75). Diario Libre ocupa la posición número 26 en América Latina y la 483 a nivel global.

Los cinco medios con mayor reputación en el mundo son el USA Today (EE.UU, 87.25), The New York Times (EE.UU., 86.25), The Guardian (Reino Unido, 86.00), The Washington Post (EE.UU., 84.50) y The Independent ( Reino Unido, 84.25). El quinteto con más altos índices en lengua española está compuesto por El País (España, 80.00), ABC (España, 77.25), Clarín (Argentina, 75.00), La Nación (Argentina, 75.00) y El Periódico de Catalunya (España, 74.25). Entre los medios en español, Diario Libre ocupa la posición 52 de un total de 1823 productos editoriales medidos.

El ránking midió en 2022, en dos ocasiones, a más de 4,500 medios digitales, publicados en 90 idiomas y en más de 200 países de todo el mundo, según una comunicación oficial publicada en el blog de la Universidad de Navarra.

“Este ránking se aleja de los sistemas tradicionales de medición de audiencias y, en su lugar, clasifica los medios digitales de acuerdo con su prestigio y visibilidad, inspirado en el método que usan las revistas científicas. El estudio se ha construido a partir de la combinación de varias métricas web y combina accesos y enlazamiento (popularidad y prestigio), así como medidas de tráfico web, para evaluar el posicionamiento de los medios y la solidez de su apuesta en web y redes sociales”, sostiene el documento.

“A través de este método, el ránking revela cuáles son los medios digitales de mayor reputación a escala mundial. Asimismo, posibilita otros análisis más específicos por países y por idiomas. Centrado originalmente en las ediciones digitales de periódicos de información general de cobertura regional, nacional e internacional, el ránking prevé asimismo ampliar la tipología de medios digitales evaluados. En concreto, incrementará el volumen de medios nativos digitales, publicaciones especializadas y webs procedentes de medios audiovisuales”, agrega.

El ránking global de medios digitales cuanta con la participación del reputado catedrático de Periodismo español, Ramón Salaverría. Se actualizará cuatro veces al año, lo que obligará a los medios a mantener la calidad y la evolución en la entrega informativa. Se espera que la cantidad de medios a medir sea ampliada.

“Antes del lanzamiento del ránking en enero de 2023, el equipo investigador ha completado dos oleadas preliminares, en septiembre y diciembre de 2022, lo que ha permitido comprobar la solidez del Indicador de Reputación Digital (IRD). El grupo prevé publicar los resultados de estas pruebas en varios artículos que están en proceso de publicación en revistas científicas internacionales”, sostiene el comunicado.