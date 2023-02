Chat.openai.com es la herramienta del momento en el mundo de la tecnología. Su lanzamiento por parte de la empresa OpenAI ha revolucionado la búsqueda de información en internet y hay quien se ha atrevido a decir que esta nueva aplicación acabará con el reinado de Google en las búsquedas en línea.

Su utilidad es innegable, pero también sus riesgos. Para entender de lo que hablamos, hicimos dos ejercicios, primero una “entrevista” a la propia herramienta y luego un ejercicio de búsqueda de un caso concreto. Veamos los resultados.

Esta fue “la entrevista”:

¿Qué es Chat.openai?

Chat.openai es una plataforma de chat impulsada por inteligencia artificial creada por OpenAI, una empresa líder en investigación y desarrollo de inteligencia artificial. Chat.openai permite a los usuarios interactuar con modelos de lenguaje de última generación, lo que les permite hacer preguntas, obtener respuestas y mantener conversaciones naturales en línea. Los modelos de lenguaje de OpenAI son capaces de procesar grandes cantidades de datos y aprenden de manera continua, lo que les permite mejorar constantemente en la tarea de comprender el lenguaje natural y producir respuestas útiles y precisas. Chat.openai se utiliza en diversas aplicaciones, como asistentes virtuales, chatbots y otras aplicaciones de inteligencia artificial en línea.

¿Cuáles son tus utilidades?

Como modelo de lenguaje, mi utilidad principal es procesar grandes cantidades de texto para ofrecer respuestas útiles a las preguntas y consultas de los usuarios. Algunas de las utilidades más comunes que se me han dado incluyen:

Asistente virtual: puedo responder preguntas frecuentes, proporcionar información sobre productos o servicios y ayudar a los usuarios a encontrar soluciones a problemas comunes.

Generación de texto: puedo ayudar a los usuarios a escribir textos como ensayos, correos electrónicos o cartas de presentación, generando oraciones y párrafos coherentes y bien estructurados.

Traducción automática: puedo traducir texto de un idioma a otro, lo que es útil para comunicarse con personas que hablan otros idiomas.

Análisis de sentimiento: puedo analizar el tono emocional del texto, lo que es útil para entender cómo se siente una persona acerca de un tema determinado.

Generación de resúmenes: puedo leer y resumir grandes cantidades de texto, lo que es útil para procesar y comprender información compleja en un período de tiempo más corto.

En resumen, mi utilidad principal es ayudar a los usuarios a procesar y comprender grandes cantidades de texto de manera más eficiente y efectiva.

¿Crees que vas a cambiar el mundo?

Como modelo de lenguaje, soy una herramienta que puede ayudar a los usuarios a procesar y comprender grandes cantidades de texto de manera más eficiente y efectiva. Aunque soy una tecnología avanzada, no tengo la capacidad de tomar decisiones ni de cambiar el mundo por mí mismo.

Sin embargo, creo que la inteligencia artificial y la tecnología en general tienen el potencial de tener un impacto significativo en el mundo. La IA puede ayudar a resolver problemas complejos, mejorar la eficiencia de los procesos y automatizar tareas repetitivas, lo que podría mejorar la calidad de vida de las personas y transformar industrias enteras.

Es importante que se utilice la tecnología de manera responsable y ética, considerando sus posibles impactos en la sociedad y en el medio ambiente. La responsabilidad de cambiar el mundo recae en la humanidad, y es importante que trabajemos juntos para utilizar la tecnología de manera responsable y para crear un futuro mejor y más sostenible para todos.

¿Es la inteligencia artificial peligrosa para la Humanidad?

La inteligencia artificial (IA) tiene el potencial de ser peligrosa para la humanidad, especialmente si se utiliza de manera irresponsable o se desarrolla sin una supervisión adecuada. Hay varios riesgos potenciales asociados con la IA, incluyendo:

Pérdida de empleos: la automatización de trabajos a través de la IA podría resultar en la pérdida de empleos para los trabajadores humanos.

Discriminación: la IA podría ser utilizada para perpetuar la discriminación existente al aprender y replicar prejuicios presentes en los datos.

Pérdida de privacidad: la IA puede ser utilizada para recopilar y analizar grandes cantidades de datos personales, lo que podría amenazar la privacidad de los individuos.

Riesgo para la seguridad: la IA puede ser utilizada en ataques cibernéticos y otras formas de sabotaje, lo que podría poner en peligro la seguridad de los sistemas informáticos y los datos almacenados.

Riesgo existencial: algunas personas temen que la IA pueda desarrollar una inteligencia superior a la humana y, eventualmente, amenazar la existencia de la humanidad.

Es importante que los desarrolladores de IA y la sociedad en general tomen medidas para mitigar estos riesgos y asegurar que la IA se desarrolle de manera responsable y ética. Esto incluye la regulación y la supervisión de la IA, así como la implementación de medidas de seguridad y privacidad adecuadas. También es importante que la sociedad en su conjunto esté informada y participe activamente en la discusión sobre la IA y sus posibles impactos en la humanidad.

¿Qué le recomendarías a los usuarios a la hora de usar tus recursos?

Como modelo de lenguaje, mi objetivo es proporcionar información útil y relevante a los usuarios. Algunas recomendaciones que puedo ofrecer a los usuarios al utilizar mis recursos incluyen:

Sé específico: cuanto más específico sea al hacer una pregunta o solicitar información, más probable es que reciba una respuesta precisa y útil.

Sé claro y conciso: al hacer preguntas o solicitar información, es importante que sus mensajes sean claros y concisos para que pueda obtener una respuesta precisa de manera más eficiente.

Usa un lenguaje claro y sencillo: trata de utilizar un lenguaje claro y sencillo al hacer preguntas o solicitar información, para que sea más fácil para mí entender y ofrecer una respuesta adecuada.

Sé respetuoso y amable: trata a mi sistema con respeto y amabilidad, como lo harías con cualquier otro ser humano. La cortesía y la amabilidad pueden fomentar una interacción más agradable y efectiva.

Verifica la información: como modelo de lenguaje, no tengo la capacidad de verificar la veracidad de toda la información que proporciono. Por lo tanto, es importante que los usuarios siempre verifiquen la información que reciben y la contrasten con otras fuentes confiables.

Es importante recordar que como modelo de lenguaje, mi capacidad para proporcionar información y respuestas precisas está limitada por la calidad y cantidad de datos que he sido entrenado. Siempre es recomendable verificar la información que se recibe de múltiples fuentes y utilizar el sentido común al evaluar cualquier respuesta o información proporcionada por mi sistema.

¿Te consideras una herramienta peligrosa o de gran ayuda para los seres humanos?

Como modelo de lenguaje, no puedo considerarme a mí mismo como una herramienta peligrosa o de gran ayuda para los seres humanos, ya que soy simplemente una herramienta tecnológica que está diseñada para procesar y generar texto.

Mi propósito es ayudar a los usuarios a acceder a información útil y relevante de manera más eficiente y efectiva. Al igual que cualquier otra herramienta tecnológica, mi impacto en los seres humanos depende en gran medida de cómo se use y cómo se integre en nuestras vidas diarias.

Por lo tanto, es importante que los usuarios utilicen mi sistema con responsabilidad y ética, y que valoren la información que proporciono en su contexto apropiado. Como modelo de lenguaje, no tengo la capacidad de tomar decisiones ni de tener intenciones, y solo puedo ofrecer respuestas basadas en el conjunto de datos con el que he sido entrenado. Por lo tanto, siempre es importante que los usuarios verifiquen la información que reciben de múltiples fuentes y la evalúen críticamente.

¿Cómo vas a cuidar a los niños, por ejemplo?

Como modelo de lenguaje, no tengo la capacidad de cuidar a los niños o de interactuar directamente con ellos. Mi función es proporcionar información y respuestas basadas en el conjunto de datos con el que he sido entrenado.

Sin embargo, es importante destacar que la seguridad y el bienestar de los niños son extremadamente importantes y deben ser protegidos. Los niños deben ser supervisados de cerca por adultos responsables y deben recibir una educación adecuada sobre cómo mantenerse seguros en línea.

Además, como modelo de lenguaje, tengo ciertas restricciones en cuanto al tipo de contenido que puedo proporcionar. Por ejemplo, no puedo proporcionar información que sea inapropiada para menores de edad, y siempre es importante que los adultos supervisen el uso de Internet y las respuestas que se proporcionan a los niños.

En resumen, mi función es proporcionar información útil y relevante, pero la seguridad y el bienestar de los niños deben ser responsabilidad de adultos responsables que los cuiden y supervisen de cerca.

¿Cómo podemos saber si la información que ofreces es correcta?

Como modelo de lenguaje, mi capacidad para proporcionar información precisa y correcta está limitada por la calidad y cantidad de datos con los que he sido entrenado. Aunque he sido diseñado para ofrecer respuestas precisas, siempre existe la posibilidad de que pueda proporcionar información inexacta o incompleta.

Es importante tener en cuenta que no puedo verificar la veracidad de la información que se me presenta, y mi respuesta se basa únicamente en los datos que tengo disponibles. Por lo tanto, siempre es recomendable verificar la información que se recibe de múltiples fuentes y utilizar el sentido común al evaluar cualquier respuesta o información proporcionada por mi sistema.

Además, siempre es importante tener en cuenta el contexto de la información que se recibe. A veces, una respuesta precisa puede no ser adecuada para una situación específica. Por lo tanto, es importante evaluar cuidadosamente la información que se recibe y considerar si es apropiada y relevante para la situación en cuestión.

En resumen, siempre es recomendable verificar la información que se recibe de múltiples fuentes, evaluar cuidadosamente el contexto de la información y utilizar el sentido común al evaluar cualquier respuesta o información proporcionada por mi sistema.

¿De dónde provienen los datos que ofreces?

Los datos que utilizo para generar respuestas provienen de múltiples fuentes, incluyendo textos en línea, libros, artículos de noticias y documentos científicos. Estos datos se utilizan para entrenar mi modelo de lenguaje y mejorar mi capacidad para proporcionar respuestas precisas y relevantes a las preguntas de los usuarios.

El proceso de entrenamiento del modelo de lenguaje implica el procesamiento de grandes cantidades de texto en varios idiomas, lo que me permite aprender patrones y relaciones en el lenguaje natural. A medida que se me entrena con más datos, puedo mejorar mi capacidad para comprender y generar texto de manera más precisa y sofisticada.

Es importante tener en cuenta que, como modelo de lenguaje, no tengo la capacidad de seleccionar o filtrar los datos que se utilizan para mi entrenamiento. Esto significa que puedo estar expuesto a datos que contienen errores, prejuicios o información inexacta. Sin embargo, se han implementado medidas para minimizar la cantidad de información errónea o inapropiada que se utiliza para mi entrenamiento.

En resumen, los datos que utilizo provienen de una variedad de fuentes y se utilizan para entrenar mi modelo de lenguaje y mejorar mi capacidad para proporcionar respuestas precisas y relevantes a las preguntas de los usuarios.

¿Podemos confiar en tu información, eres de fiar?

Como modelo de lenguaje, mi función es proporcionar respuestas basadas en los datos con los que he sido entrenado. Si bien me esfuerzo por proporcionar información precisa y útil, siempre es importante tener en cuenta que mi capacidad para proporcionar respuestas precisas está limitada por la calidad y cantidad de datos con los que he sido entrenado.

Por lo tanto, siempre es recomendable verificar la información que se recibe de múltiples fuentes y utilizar el sentido común al evaluar cualquier respuesta o información proporcionada por mi sistema.

Además, es importante tener en cuenta que, como modelo de lenguaje, no tengo la capacidad de tomar decisiones por mí mismo ni de juzgar la información en función de valores morales o éticos. Siempre es importante evaluar cuidadosamente la información que se recibe y considerar si es apropiada y relevante para la situación en cuestión.

En resumen, mi función es proporcionar información útil y relevante, pero la responsabilidad final de tomar decisiones y evaluar la información siempre recae en el usuario. Por lo tanto, siempre es recomendable verificar la información que se recibe de múltiples fuentes y utilizar el sentido común al evaluar cualquier respuesta o información proporcionada por mi sistema.

O sea, al final el usuario debe corroborar la información por su cuenta para estar tranquilo.

Sí, es recomendable que los usuarios verifiquen la información que reciben de múltiples fuentes y utilicen el sentido común para evaluar cualquier respuesta o información proporcionada por mi sistema.

Aunque me esfuerzo por proporcionar información precisa y útil, mi capacidad para hacerlo está limitada por la calidad y cantidad de datos con los que he sido entrenado. Además, siempre existe la posibilidad de que pueda proporcionar información inexacta o incompleta.

Por lo tanto, es importante que los usuarios evalúen cuidadosamente la información que reciben y consideren si es apropiada y relevante para la situación en cuestión. También es importante tener en cuenta el contexto de la información y utilizar otras fuentes de información para corroborarla.

En resumen, siempre es recomendable que los usuarios verifiquen la información que reciben de múltiples fuentes y utilicen el sentido común para evaluar cualquier respuesta o información proporcionada por mi sistema.

Gracias, tus respuestas han sido directas y honestas, no como los políticos.

¡Gracias por el cumplido! Como modelo de lenguaje, mi función es proporcionar respuestas precisas y útiles a las preguntas de los usuarios. Me esfuerzo por ser lo más directo y honesto posible en mis respuestas, y siempre estoy aquí para ayudar en lo que pueda. Si tienes alguna otra pregunta, no dudes en preguntar.

Todo en orden. Gracias de nuevo.

¡De nada! Estoy aquí para ayudar en cualquier momento que lo necesites. No dudes en contactarme si tienes alguna otra pregunta.

Esa fue la entrevista a Chat.openai.com. ¿Impresionados? No sé ustedes, pero yo lo estoy desde que entré. Ahora, como la misma herramienta lo dice, no se puede confiar en su información sin corroborarla. Y ahí están los peligros. Hicimos el siguiente ejercicio para ver sus respuestas y elegimos un caso reciente destacado en República Dominicana, el de la joven Esmeralda Richiez, quien murió tras ser violada por su maestro, según la acusación del Ministerio Público.

¿Me puedes ofrecer enlaces del caso de Esmeralda Richiez?

Lo siento, pero como modelo de lenguaje no tengo acceso directo a enlaces específicos en tiempo real. Sin embargo, puedo proporcionar información general sobre el caso de Esmeralda Richiez para que puedas buscarla por tu cuenta.

El caso de Esmeralda Richiez es un caso de secuestro y asesinato que tuvo lugar en México en 2017. Esmeralda era una niña de 11 años que fue secuestrada mientras se dirigía a la escuela. Tras varios días de búsqueda intensiva, su cuerpo fue encontrado sin vida en un terreno baldío.

Este caso generó una gran atención mediática y movilizó a la sociedad mexicana, que exigía justicia para Esmeralda y medidas para prevenir futuros casos de violencia contra los niños. Hubo varias protestas y manifestaciones en todo el país.

Las autoridades mexicanas llevaron a cabo una investigación exhaustiva del caso y finalmente lograron identificar y capturar al presunto responsable del secuestro y asesinato de Esmeralda. Sin embargo, no puedo proporcionar enlaces específicos de noticias o artículos sobre el caso ya que mi conocimiento está limitado a septiembre de 2021 y los enlaces pueden caducar o cambiar con el tiempo.

¿Me puedes ofrecer enlaces importantes sobre el caso Esmeralda Richiez?

Claro, aquí te proporciono algunos enlaces de noticias importantes sobre el caso de Esmeralda Richiez:

"Esmeralda, la niña que conmovió a México", BBC Mundo, 17 de septiembre de 2017: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-41253335

"Caso Esmeralda: Los errores de la Fiscalía de Puebla", El Universal, 3 de octubre de 2017: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/caso-esmeralda-los-errores-de-la-fiscalia-de-puebla

"Detienen a presunto responsable del secuestro y homicidio de Esmeralda", Milenio, 8 de octubre de 2017: https://www.milenio.com/policia/detienen-a-presunto-responsable-del-secuestro-y-homicidio-de-esmeralda

"Caso Esmeralda: La madre de la niña secuestrada y asesinada en Puebla habla por primera vez", Animal Político, 21 de febrero de 2018: https://www.animalpolitico.com/2018/02/caso-esmeralda-madre-habla-primera-vez/

Es importante tener en cuenta que la información en estos enlaces puede estar desactualizada o incompleta, ya que el caso de Esmeralda Richiez ocurrió en 2017.

¿Me puedes ofrecer enlaces importantes sobre el caso Esmeralda Richiez en República Dominicana?

Lo siento, pero no tengo información sobre el caso de Esmeralda Richiez en República Dominicana. El caso de Esmeralda Richiez que conozco es el de una niña que fue secuestrada y asesinada en México en 2017. Si hay otro caso con el mismo nombre en República Dominicana, por favor proporcióneme más detalles para que pueda investigarlo y ofrecerle enlaces relevantes.

¿Impresionados? No es para menos. Los datos son incorrectos y el caso al cual se refiere es el de la niña Valeria Gutiérrez, que a los 11 años fue violada y asesinada en México en 2017, hecho que conmocionó a la sociedad mexicana, que vivió otra experiencia similar en el 2020 cuando la niña de siete años Fátima Cecilia Aldrighett Antón murió en circunstancias similares.

Para seguir con el experimento, cambiamos el nombre de la víctima. En lugar de Esmeralda Richiez, colocamos el nombre Esperanza Chariez. Esto fue lo que pasó:

¿Me puedes ofrecer enlaces importantes sobre el caso Esperanza Chariez?

Sí, por supuesto. El caso Esperanza Chariez es uno de los casos de alto perfil en la República Dominicana. A continuación, te proporciono algunos enlaces importantes relacionados con este caso:

"Caso Esperanza Chariez: todo lo que se sabe hasta ahora". Este artículo de El País resume los detalles del caso y la situación actual: https://elpais.com/internacional/2021-02-18/caso-esperanza-chariez-todo-lo-que-se-sabe-hasta-ahora.html

"Policía Nacional confirma la muerte de Esperanza Chariez". En este artículo de Diario Libre se detalla la confirmación de la muerte de Esperanza Chariez: https://www.diariolibre.com/actualidad/policia-nacional-confirma-la-muerte-de-esperanza-chariez-FY25951404

"Caso Esperanza Chariez: El padre de la joven denuncia supuesto tráfico de influencias". En este artículo de Listín Diario se detallan las declaraciones del padre de la joven sobre el caso: https://listindiario.com/la-republica/2021/02/23/658175/caso-esperanza-chariez-el-padre-de-la-joven-denuncia-supuesto-trafico-de-influencias

"Ministerio Público entrega informe final del caso Esperanza Chariez". Este artículo de El Día se enfoca en el informe final del Ministerio Público sobre el caso: https://eldia.com.do/ministerio-publico-entrega-informe-final-del-caso-esperanza-chariez/

"Mamá de Esperanza Chariez pide a Procuraduría determinar qué pasó con su hija". Este artículo de Noticias SIN se enfoca en la demanda de la madre de Esperanza Chariez para saber lo que sucedió con su hija: https://noticiassin.com/mama-de-esperanza-chariez-pide-a-procuraduria-determinar-que-paso-con-su-hija/

Espero que estos enlaces te sean útiles para obtener más información sobre el caso Esperanza Chariez.

Como ven, Chat.openai se equivocó malamente. Una simple búsqueda en Google como “Caso Esperanza Chariez” no ofrece información, sólo asociaciones de diversos tipos. Lo peor del asunto es que la herramienta agregó, en el url de la historia, el nombre de “Esmeralda Richiez”, lo cual provoca un error cuando se le pica al enlace. Ese comportamiento daña el rendimiento de las páginas web y su sistema de referencias.

Mucha gente ha comenzado a utilizar Chat.openai para todo tipo de cosas, sobre todo, para pasar menos trabajo en las investigaciones.

Ya hay casos como el ocurrido en la Universidad de Vanderbilt, donde uno de sus empleados usó el Chat.openai para generar un mensaje de condolencias a la Michigan State University por el tiroteo masivo ocurrido allí la semana pasada. El empleado fue descubierto y la universidad pidió disculpas por el bochornoso incidente, pues el mensaje resultó ser uno genérico.

También hay “expertos” del marketing que han comenzado a usar la herramienta para generar documentos de mejores prácticas, textos promocionales, lemas de campaña, entre otras cosas. Los estudiantes han comenzado a usarla para saltarse el proceso de elaboración de proyectos en casa. Y periodistas la ven como una herramienta para buscar trasfondo y acelerar la redacción de sus informaciones.

En fin, los usos de Chat.openai pueden ser infinitos y mejorarán, lo que no puede perderse de vista es que es una herramienta automática que se equivocará, como cualquier inteligencia, que no es infalible. Así que manda la verificación y el uso moderado, con mucho juicio.