George Gilder: “Los nuevos sistemas son el comienzo de poder usar nuestro tiempo de manera más eficiente”

George Gilder es una de esas voces que por décadas ha marcado la pauta sobre el desarrollo de la tecnología a nivel global y su correlación con factores económicos y sociales.

El gurú tecnológico -egresado de Harvard, autor de importantes libros, inversionista en tecnologías, escritor para las mayores publicaciones económicas en inglés y consultor en el área para importantes figuras, como el presidente Ronald Reagan- estuvo la semana pasada en el importante World Mobile Congress 2023, en Barcelona, invitado por la firma china Huawei. Allí habló de la importancia del desarrollo tecnológico y el poder que da la tecnología para desarrollar la economía. También accedió a conversar con medios de todo el mundo invitados al evento por Huawei, entre ellos Diario Libre, y disertó, entre otros temas, sobre cómo las tecnologías vendrán a ayudarnos a rendir mejor nuestro tiempo.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/03/05/george-gilder-con-traje-y-corbata-sonriendo-343ee09f.jpg George Gilder, Gurú tecnológico.

-¿Cómo va el mundo?

Los horizontes están abiertos como nunca antes en la historia humana. Nos encontramos en un mundo de superabundancia... Estamos en un mundo de superabundancia y eso es lo que la gente debería entender, pero sólo podemos darnos cuenta de esta superabundancia si no nos agachamos en alguna postura de falsa sostenibilidad o algo así. Debemos abrirnos a un futuro muy grandioso y maravilloso para la Humanidad.

-¿Qué cree que debería ser el enfoque del gobierno en este proceso?

El gobierno debe ser predecible. Debe tener leyes que sean una estructura de leyes predecibles y confiables que permitan la creatividad humana y la expresión de nuestras personalidades y aspiraciones únicas como individuos y familias.

-¿Cómo pueden ayudar estas nuevas tecnologías en el proceso de educación humana de los jóvenes?

Permiten una mejor enseñanza, pero siempre y cuando no se les mitifique. No deben imponer algún consenso en el mundo. Deben permitir que las mentes humanas desarrollen sus posibilidades únicas y eso es lo que vale la pena entender... Se ha creado toda esta idea que de alguna manera la tecnología está tomando el control. Esta era de cambio tecnológico no es tan dramática como la Revolución Industrial, cuando la gente salió de los arbustos y las cuevas. Estamos ante la condición humana de estar constantemente creando nuevas posibilidades al mejorar nuestras capacidades. Así que cosas como ChatGPT son sólo otra herramienta que hemos desarrollado.

"Aunque algunas personas parecen pensar que deberíamos volver a las cuevas, no estoy de acuerdo. Las nuevas tecnologías nos llevarán a una vida mejor y más rica" George Gilder Experto en tecnología “

-¿Se puede decir que las nuevas tecnologías son un tipo de privilegio para algunas personas y no para todos?

Bueno, creo que están más disponible para todos que lo que se cree. Por supuesto, todas las tecnologías son adoptadas primero por gente que adopta los procesos más malos, engorrosos y costosos, pero cuando se vuelven baratos y perfeccionados, se vuelven disponibles para todos. Y, por lo tanto, un error es tratar de forzar tecnologías que aún no están perfeccionadas para que lleguen a todos. Hay que pasar por la curva de aprendizaje… Las tecnologías se vuelven de 20 a 30% más baratas debido a lo que se llama la curva de aprendizaje. Sí, y la disminución de los costos y la curva de aprendizaje toman tecnologías especializadas de élite y las hacen disponibles para el mundo. Estamos en ese proceso hoy y las nuevas tecnologías estarán disponibles para el mundo a medida que se vuelvan lo suficientemente baratas para que todos las puedan comprar. Ahora, que el gobierno intervenga y mande algo aún imperfecto o defectuoso al mercado para bajar los precios creo que es un error.

-¿Hay algún peligro en todo este desarrollo?

El peligro está en si mitificamos estas máquinas, que dependen completamente de decisiones humanas, y definiciones humanas de datos y recolección de material. También es crucial entender que esto deriva de los frutos de la revolución de los semiconductores, lo que yo llamo el microcosmos, donde aprendimos a poner miles de millones de transistores en una sola placa de silicio del tamaño de tu pulgar. Bien, estamos cerca del final del microcosmos en geometrías de un nanómetro, por lo que ahora necesitamos nuevas arquitecturas y también nos estamos moviendo hacia el nanocosmos, que está por debajo del microcosmos y tiene reglas diferentes, como el entrelazamiento cuántico y nuevos materiales como el grafeno, lo que permitirá nuevas capacidades que mejorarán las mentes humanas. El nanocosmos permitirá que esta tecnología llegue a todos.

-¿Hay una brecha entre el tercer mundo y el primero en tecnología? ¿Podemos cambiar eso?

No creo que eso sea cierto. En algunos casos, creo que el tercer mundo está avanzando, como en África, donde están a la par con nuestros sistemas financieros digitales en los Estados Unidos. Adoptaron los smartphones más ampliamente que nosotros. Corea del Sur acababa de salir de la guerra de Corea del Norte y fueron pioneros adoptando tecnologías más rápido que Occidente, y saltaron al metaverso primero. Hicieron juegos, juegos en 3D con nuevos sistemas de cobro, y fueron pioneros en el metaverso antes que Occidente.

-¿Qué piensa sobre el “miedo chino” que están viviendo en los Estados Unidos?

Los Estados Unidos están en una mala fase, salieron de la Segunda Guerra Mundial completamente dominantes en el mundo. Y ahora sus desafíos están en todas partes, lo que representa un triunfo de la idea estadounidense. Pero las élites estadounidenses en particular sienten que es una amenaza. Yo no lo siento así, sólo creo que es una política suicida que estamos persiguiendo al intentar bloquear a todo el mundo que usaba esencialmente estándares de la industria y tecnologías estadounidenses, arquitecturas de red y esquemas de codificación de software.

-¿Cree que EE.UU. está perdiendo el control?

Tenemos suficiente apertura tal como estamos. Huawei, por ejemplo, ha declarado que la razón por la que los Estados Unidos tienen éxito es porque es abierto y esa es la razón por la que Huawei tiene éxito, porque es abierta. Si nos cerramos, no tendremos éxito. Y ahora mismo nos estamos cerrando y estamos volviendo a un tipo de militarismo troglodita, lo cual creo que es un gran error. Muchos países lo están haciendo, pero es un gran error que estamos cometiendo.

-¿Cree que los trabajos están en peligro?

Creo que todas las nuevas tecnologías, desde la época del hombre de las cavernas, han destruido las viejas carreras, como vivir en cuevas y rayar arte en las paredes de las cuevas. Esas oportunidades fueron eclipsadas por la era industrial y la era agrícola, y no podemos volver a las cuevas. Aunque algunas personas parecen pensar que deberíamos volver a las cuevas, no estoy de acuerdo. Creo que las nuevas tecnologías nos llevarán a una vida mejor y más rica, si las acogemos.

-¿Qué ve en el futuro?

Bueno, he estado hablando mucho sobre el grafeno. Y me gusta pensar que, si pudieras predecir el futuro, sería realmente una expresión del pasado. Tengo una nueva teoría de la economía que he estado llamando “Teoría de la Información de la Economía”, que aplica la teoría de las comunicaciones de Claude Shannon y la teoría de la computación, a la economía, y dice que la riqueza es esencialmente conocimiento. El Neanderthal en su cueva tenía todos los recursos físicos que tenemos hoy. La diferencia entre nuestra época y la Edad de Piedra es el crecimiento del conocimiento. Las curvas de aprendizaje de las que hablaba y el dinero es tiempo. El tiempo es el recurso que se vuelve escaso cuando todo lo demás se vuelve súper abundante, y creo que tenemos que usar nuestro tiempo mejor y más productivamente, y no perderlo cavando. Sí, GPT, Dolly y todos los nuevos sistemas son sólo el comienzo de hacernos capaces de usar nuestro tiempo de manera más eficiente, productiva y no desperdiciarlo.

¿Qué es el grafeno? El grafeno es un material que se extrae del grafito y se compone de carbono puro, uno de los elementos más importantes en la naturaleza y que encontramos en objetos tan cotidianos como la mina de un lápiz. El grafeno es duro, flexible y ligero.