Polaroid vuelve al juego con cámara de gama alta que busca revolucionar las fotos instantáneas

Polaroid, el gigante fotográfico que por poco desaparece por el crecimiento de la fotografía digital, ha lanzado un nuevo producto, de nombre Polaroid I-2, en el cual apuesta a la gama alta para la producción de instantáneas en papel.

La nueva Polaroid I-2 combina la experiencia analógica tradicional con la tecnología de cámara moderna para establecer un nuevo punto de referencia en fotografía instantánea.

Armada con un lente Polaroid más nítido y controles manuales incorporados, la I-2 produce una calidad de imagen excepcional, según la empresa.

"Durante mucho tiempo, nuestro sueño era hacer una cámara Polaroid de gama alta y dar a la gente más opciones en el mundo de la fotografía analógica, una elección que muchos fotógrafos apasionados nos dijeron que anhelaban", dijo el presidente de Polaroid, Oskar Smolokowski. "Para desarrollar el I-2, ampliamos nuestro equipo de ingeniería y pasamos más de cuatro años diseñando y perfeccionando cada elemento. Es la cámara más capaz que hemos fabricado y un verdadero hito en nuestro viaje".

En el corazón de la I-2 se encuentra un sistema continuo de enfoque automático de tres lentes, capaz de hacer las tomas más nítidas de cualquier cámara instantánea Polaroid, mientras que una amplia apertura ofrece una magnífica profundidad de campo. El lente ha sido diseñado en colaboración con ingenieros ópticos japoneses con décadas de experiencia en el desarrollo de estos productos.

El enfoque automático aprovecha al máximo el lente con un sensor LiDAR (detección y rango de luz), que detecta con precisión la distancia al sujeto y lo ajusta automáticamente, lo que asegura un enfoque preciso. LiDAR permite una mayor distancia de enfoque y es fiable incluso en escenas difíciles con condiciones de luz alta o baja.

La I-2 es la primera cámara Polaroid para fotos en papel con controles manuales incorporados que permiten una mayor libertad creativa. Un visor grande y brillante ofrece una experiencia óptica tradicional y comunica la configuración de la cámara a través de una pantalla integrada. La velocidad de obturación, el tamaño de apertura y los seis modos de disparo diferentes se pueden seleccionar directamente en la cámara.

Ampliando aún más las opciones creativas para los fotógrafos, la Polaroid I-2 es la primera cámara instantánea es compatible con rollos de película i-Type, 600 y SX-70, y tiene una montura de rosca de lente incorporada compatible con filtros de 49 mm. El exterior está construido alrededor del lente y los controles manuales de la cámara. Está hecho con materiales de alta calidad y tiene un aspecto moderno sin dejar de ser una Polaroid. Hecha para la era digital, Polaroid I-2 cuenta con conectividad Bluetooth, y la aplicación que la acompaña permite actualizaciones de firmware por aire, así como un control remoto completo de la cámara.

Coco Capitán, Kotori Kawashima y Max Siedentopf se convirtieron en los primeros artistas en probar la nueva cámara I-2. Polaroid encargó su trabajo para la campaña "Imperfeccionistas" diseñada para marcar el lanzamiento y celebrar la fotografía instantánea como un medio creativo que es bellamente impredecible e imperfecto.

"No me interesa la perfección. Caos. Espontaneidad. Aleatoriedad. Ahí es donde existe la realidad", comenta Coco Capitán, la célebre artista española. "Trabajar con la I-2 y la película Polaroid es notable. Como herramienta creativa, tiene muchas capacidades, mientras que no siempre se puede predecir cómo se verá la foto. Cada toma es única, y el proceso es tan significativo como el resultado".

Polaroid I-2 – características principales

Lente: lente de 3 elementos con sistema de enfoque automático continuo. Capaz de apertura ƒ / 8 a través de 0.4m (1.3') ~ rango 8 controlado a través de un motor paso a paso. Material: policarbonato de grado óptico y acrílico con revestimiento antirreflectante.

LiDAR: sistema de rango de alta precisión.

Controles manuales incorporados: el modo de cámara, el modo de flash, la distancia al objeto, la velocidad de obturación, la apertura y el valor del indicador del medidor de luz se pueden seleccionar en la cámara y se comunican a través de una pantalla de visor integrada y una pantalla OLED externa.

Modos de cámara: automático, prioridad de apertura, prioridad de obturación, manual, disparador automático, exposición múltiple.

Flash: tubo estroboscópico de descarga de vacío, rango de 2.5 m (8'). Sistema de flash preciso y amigable para los humanos.

Diseño: Diseño moderno que se hace eco de las icónicas máquinas Polaroid. Los requisitos técnicos y la lente dictan la forma de la cámara. El exterior está hecho de plástico ABS y PMMA de alta calidad que es más resistente a los impactos y está acabado con un revestimiento especial que le da un aspecto y sensación de primera calidad.

Diseño de UX: trabajar con I-2 es atractivo, el rendimiento técnico de I-2 está "en la superficie: la complejidad es altamente accesible.

Materiales premium: ABS, PC, PMMA, aleación de aluminio.

Batería interna recargable de iones de litio, recargable a través de USB-C – 15-pack duración de la batería.

Compatible con películas Polaroid i-Type, 600 y SX-70.

Habilitado para aplicaciones: descargue la aplicación Polaroid para iOS o Android para habilitar el control remoto completo y las actualizaciones de firmware a través de OTA Bluetooth.

Soporte para trípode: rosca UNC estándar 1/4-20.

Montura de rosca con filtro de lente incorporada. Compatible con filtros de 49mm.

Compatible con flashes externos a través de la interfaz de sincronización de flash mono jack de audio de 2.5 mm.

Costo: USD$599.00