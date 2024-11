El acceso a los servicios gubernamentales ha sido una fuente de frustración para muchos dominicanos. Las largas demoras, la dificultad para acceder a las plataformas y la calidad del servicio son solo algunos de los obstáculos que enfrentan a diario. Esta situación no solo genera inconvenientes, sino que también impacta en la calidad de vida de las personas, que demandan recibir un trato ágil y eficiente.

Para muchos, lidiar con la burocracia se convierte en un proceso desalentador, lo que refuerza la desconfianza en las instituciones públicas. Sin embargo, Rosaily Rodríguez, directora de Comunicaciones de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), señaló desde la entidad buscan implementar herramientas que permitan optimizar los servicios a los dominicanos, digitalizando los procesos.

Consideró que uno de los retos más importantes es crear conciencia entre los directores y ministros sobre la importancia de compartir información y reconocer que los datos pertenecen a la ciudadanía.

"Queremos que los ciudadanos dejen de ser mensajeros del Estado", afirmó Rodríguez durante su participación en la 4ta. Jornada de Comunicación Corporativa de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm).

"Por citar un ejemplo, un ciudadano que necesite un pasaporte no tendrá que gestionar múltiples trámites, ya que las instituciones estarán interconectadas gracias a la IA. Es decir, no tendrá que ir a la Junta Central Electoral a buscar una certificación de nacimiento para luego dirigirse a hacer la solicitud de su pasaporte".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/01/57910-63_1.png Ogtic destacó que es fundamental que todo el gobierno comprenda el valor de la Inteligencia Artificial. (FUENTE EXTERNA)

Destacó que la OGTIC ha establecido una base de datos interconectada que incluye a 60 instituciones, lo que permite brindar servicios más ágiles y accesibles a la ciudadanía. "La IA contribuye a simplificar y agilizar trámites, reduciendo los tiempos de espera. Las instituciones deben abrirse a las nuevas tecnologías", enfatizó.

"Es fundamental que todo el gobierno comprenda el valor de la Inteligencia Artificial. No debe verse como una barrera, sino como una herramienta que mejora la vida de todos", enfatizó Rodríguez.

Explicó que a través de chatbots y sistemas de atención automatizada, la población puede obtener información y realizar consultas sin necesidad de acudir a oficinas físicas. Además, fortalece la seguridad en el manejo de datos al identificar riesgos de fraude y corrupción.

Rodríguez dijo que la formación en Inteligencia Artificial debe ser una prioridad tanto para el sector público como para el privado.

"Invertir en IA no es una opción. Necesitamos que nuestros jóvenes estén preparados para este futuro" Rosaily Rodríguez directora de Comunicaciones de la OGTIC “

Resistencia al cambio

Mientras que Wilson Betances, especialista en conversaciones inteligentes, consideró que el tema de la adopción de nuevas herramientas tecnológicas siempre ha presentado resistencias.

"Desde la fotografía, el cine, las computadoras, el internet, y la lista sigue... El asunto de la diferencia de edad entre las personas que están en posiciones de poder y los que están trabajando para innovar también es un elemento que complica más la situación. El ser humano, muy lamentablemente, se guía a través de sus miedos, y el miedo a lo desconocido es uno de los más grandes que hay", añadió.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/03/img-8117.jpg Especialista en conversaciones inteligentes, Wilson Betances. (FUENTE EXTERNA)

"Desaprender para aprender"

Agregó que la IA "nos hace ilimitados". Desde el desarrollo de experiencias de usuario más eficientes, mayor transparencia, "aunque, seamos honestos, no estoy seguro de que todos en el poder estén entusiasmados con eso". La IA representa reducción de costos administrativos, hasta servicios personalizados que anticipen nuestras necesidades.

Dijo que, si el Estado dominicano y las grandes empresas deciden implementar esta tecnología, los ciudadanos disfrutarán de trámites más rápidos, menos papeleo y una mejora en la calidad de los servicios.

Ven la IA como "Terminator"

El visionario tecnológico subrayó la importancia de la inteligencia artificial (IA) en la simplificación de procesos burocráticos.

"Imagínate no tener que pasar horas en filas interminables o repetir la misma información en distintas oficinas. Actualmente, muchas personas sienten miedo al hablar de IA, asociándola erróneamente con el concepto de ´Terminator´. Queremos liberar a la sociedad de esos temores infundados. La IA no es un robot rebelde; es una herramienta poderosa que tiene el potencial de impulsar el progreso y mejorar nuestras vidas de maneras que aún no podemos imaginar", enfatizó.

El empresario y fundador de NEXA- AI añadió que, con un enfoque en la confianza y la apertura al cambio, se puede superar esos miedos y aprovechar al máximo las oportunidades que la IA ofrece. "Es fundamental que tanto el sector público como el privado trabajen juntos para desmitificar esta tecnología y demostrar su verdadero valor. Al hacerlo, no solo facilitamos la vida diaria de los ciudadanos, sino que también fomentamos un ambiente de innovación que beneficiará a toda la sociedad", concluyó.

Informe del Banco Mundial sobre la IA Según un informe del Banco Mundial, se proyecta que la inteligencia artificial (IA) podría contribuir aproximadamente un 16% al Producto Interno Bruto (PIB) global para el año 2030. Esta estimación destaca el impacto de la IA en la economía mundial, especialmente por su capacidad para aumentar la productividad y fomentar la innovación en sectores clave. La proyección considera no solo los efectos de la automatización de procesos, sino también la creación de nuevos productos y servicios basados en IA, lo que impulsará tanto la eficiencia en las empresas como la creación de oportunidades de crecimiento en diversas industrias.

X-Road

OGTIC utiliza la herramienta " X-Road ", para interconectar las instituciones. Este es un software de código abierto que permite a instituciones y organizaciones intercambiar información a través de Internet.

Asimismo, constituye una capa de integración distribuida entre sistemas de información, que proporciona un modo estandarizado y seguro de desplegar y utilizar servicios. Este sistema garantiza la confidencialidad, la integridad y la interoperabilidad entre las partes que intercambian los datos.

Proyectos STEAM

Rodríguez también presentó varios proyectos en los que se está trabajando para generar valor público mediante el uso de la Inteligencia Artificial. Uno de ellos es el programa "Semilleros Digitales Intro", que busca formar a 100 jóvenes en áreas ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática (STEAM) y en Inteligencia Artificial, brindándoles la oportunidad de convertirse en programadores sin costo alguno.

La funcionaria señaló que este programa, que se desarrolla en La Nueva Barquita, cuenta con el apoyo de instituciones como Supérate e Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP).

Otro proyecto destacado es el "Expediente Único Educativo", una plataforma que centraliza todos los datos académicos en un solo lugar, permitiendo a los usuarios acceder a su información educativa de manera sencilla a través de la URL expediente educativo.com. Asimismo, se ha desarrollado "Carpetas Ciudadanas", una aplicación que integra información personal y servicios públicos en un solo lugar, disponible para descargar en las tiendas de Apple y Android.

Estudio de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo sobre IA Según un estudio realizado por la Cámara de Comercio y Producción de República Dominicana (CCPR) publicado en el primer trimestre de 2023, el 65% de las empresas dominicanas han implementado o planean implementar soluciones basadas en inteligencia artificial en los próximos tres años. Las empresas que han adoptado herramientas de IT impulsadas por IA ahorran tiempo y dinero al automatizar los procesos y tareas de rutina, se reducen los costes operativos y el talento humano se centra en actividades más estratégicas y creativas.