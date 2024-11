Suecia lanza una aplicación para repartir equitativamente las tareas del hogar

Para los que están cansados de lavar los platos o preparar la cena todos los días una aplicación desarrollada en Suecia propone "hacer visible lo invisible", distribuyendo y registrando las tareas domésticas dentro de la familia.

En su opulenta casa en Täby, un suburbio adinerado de Estocolmo, Marko y Neha Sarcevic, de 40 y 37 años respectivamente, emplean una 'au pair' para sus dos hijos de tres y cuatro años.

"Pensamos que podríamos probarlo, tal vez pueda resolver muchos de nuestros problemas en casa", dice Neha, muy ocupada con su trabajo como doctora y como empresaria.

"Queríamos recuperar en casa la misma estructura y organización que tenemos en el trabajo", dice su marido, quien asegura que gracias a esta aplicación, con 2,000 usuarios, se ha creado un "diálogo".

Neha repasa las tareas pendientes en la pantalla de su móvil, como colgar los abrigos de los niños, vaciar los bolsos que llevaron a la piscina o lavar los platos.

El sistema permite a cada usuario incluir las tareas en la aplicación y la hora en que deben estar terminadas.

Luego los demás pueden seguir la evolución y enviar un "recordatorio" si es necesario, una función que a Neha le encanta. "Pero no lo uso a menudo", dice, provocando la sonrisa de su esposo.

La idea surgió hace un año en la mente de un estudiante, Victor Fredrikson, cuando su padre se cansó de decirle que ordenara su habitación y lavara la ropa.

"Sabía que acababa de comenzar a estudiar programación en la KTH [la Escuela Real Politécnica de Suecia] y me dijo: '¿Por qué no programar una aplicación para no tener que pensar en ello todo el rato?"', dice el estudiante de 23 años, hoy máximo responsable de la aplicación, llamada Accord.

Recompensas

Según el joven empresario, la idea es convertir las tareas domésticas en recompensas. La aplicación, activa desde el 5 de septiembre, permite mostrar gratitud a los demás enviando un corazón o un pulgar una vez se ha completado una tarea.

"Queremos que las personas participen en discusiones familiares sobre las tareas domésticas, que hagan visible el trabajo invisible, que sepan quién está haciendo qué para ayudar a iniciar esta discusión", dice Elias Floreteng, de 22 años, responsable del desarrollo de la aplicación.

Según un estudio de ONU Mujeres a nivel mundial publicado en octubre de 2023, las mujeres dedican 2,8 horas más al día que los hombres a las tareas domésticas.

Sin embargo, Suecia ocupa el quinto lugar de 146 en el informe de 2024 del Foro Económico Mundial sobre desigualdades de género en el mundo.

Marko y Neha espera que sus dos hijos crezcan para empezar a usar la aplicación. De momento la 'au pair' realiza la mayor parte del trabajo relacionado con los niños.

"Antes, siempre tenía que preguntarle: ¿han comido, se han bañado?", dice Marko. "Ahora mi 'cerebro de mamá' puede respirar", añade Neha, porque puede hacer un seguimiento.