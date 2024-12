La inteligencia artificial está revolucionando la educación para estudiantes con discapacidades

Para Makenzie Gilkison, la ortografía es tal desafío que una palabra como "rinoceronte" podría salir como "riniansauro" o sarcástico como "srcastic".

La joven de 14 años, de un suburbio de Indianápolis, puede pronunciar palabras, pero su dislexia hace que el proceso sea tan agotador que a menudo tiene problemas para comprender. "Simplemente asumí que era estúpida", recordó sobre sus primeros años de escuela primaria.

Sin embargo, la tecnología asistiva impulsada por inteligencia artificial la ha ayudado a mantenerse al nivel de sus compañeros.

El año pasado, Makenzie fue nombrada para la Sociedad Nacional de Honor Juvenil. Ella atribuye su éxito a un chatbot personalizado impulsado por IA, un programa de predicción de palabras y otras herramientas que pueden leer por ella.

"Probablemente habría renunciado si no los tuviera", dijo.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/26/estudiante-d-1-ap-ap24361253629005.jpg Makenzie Gilkison en la entrada principal de Greenfield Central High School, el martes 17 de diciembre de 2024, en Greenfield, Indiana. (AP FOTO/DARRON CUMMINGS)

Promesa de ayuda

La inteligencia artificial ofrece la promesa de ayudar a innumerables otros estudiantes con una variedad de discapacidades visuales, del habla, del lenguaje y auditivas para ejecutar tareas que para otros son fáciles.

Las escuelas de todo el mundo han estado lidiando con cómo y dónde incorporar la IA, pero muchas están acelerando las aplicaciones para estudiantes con discapacidades.

Para el Departamento de Educación de Estados Unidos, es una prioridad poner la tecnología más reciente en manos de los estudiantes con discapacidades, y ha indicado a las escuelas que deben considerar si los estudiantes necesitan herramientas como texto a voz y dispositivos de comunicación alternativos.

Nuevas reglas del Departamento de Justicia también requerirán que las escuelas y otras entidades gubernamentales hagan accesibles las aplicaciones y el contenido en línea para personas con discapacidades.

Hay preocupación sobre cómo asegurar que los estudiantes que la usan, incluidos aquellos con discapacidades, sigan aprendiendo.

Los estudiantes pueden usar inteligencia artificial para resumir pensamientos desordenados en un esquema, resumir pasajes complicados o incluso traducir a Shakespeare al inglés común. Y las voces generadas por computadora que pueden leer pasajes para estudiantes con discapacidades visuales y dislexia se están volviendo menos robóticas y más naturales.

"Veo que muchos estudiantes exploran por su cuenta, casi como si hubieran encontrado un código trampa en un videojuego", afirmó Alexis Reid, terapeuta educativa del área de Boston que trabaja con alumnos con dificultades de aprendizaje.

Pero, en su opinión, no se trata en absoluto de hacer trampas: "Estamos encontrándonos con los alumnos allí donde están".

Ben Snyder, un estudiante de primer año de 14 años de Larchmont, Nueva York, que recientemente fue diagnosticado con una discapacidad de aprendizaje, ha estado usando cada vez más la IA para que lo ayude con la tarea.

"A veces en matemáticas, mis profesores me explican un problema, pero simplemente no tiene ningún sentido", dijo. "Entonces, si introduzco ese problema en la IA, me dará varias formas diferentes de explicar cómo hacerlo".

Le gusta un programa llamado Question AI.

Le pidió al programa que lo ayudara a escribir un esquema para un informe de un libro, una tarea que completó en 15 minutos y que de otra manera le habría llevado una hora y media debido a sus dificultades con la escritura y la organización.

Pero piensa que usar la IA para escribir todo el informe cruza una línea.

"Eso es simplemente hacer trampa", dijo Ben.

Equilibrio entrebeneficios y riesgos

Las escuelas han estado tratando de equilibrar los beneficios de la tecnología contra el riesgo de que haga demasiado. Si un plan de educación especial establece el crecimiento de la lectura como un objetivo, el estudiante necesita mejorar esa habilidad.

La IA no puede hacerlo por ellos, dijo Mary Lawson, consejera general en el Consejo de las Grandes Escuelas de la Ciudad.

Pero la tecnología puede ayudar a nivelar el campo de juego para estudiantes con discapacidades, dijo Paul Sanft, director de un centro con sede en Minnesota donde las familias pueden probar diferentes herramientas de tecnología asistiva y tomar prestados dispositivos.

"Definitivamente va a haber personas que usen algunas de estas herramientas de maneras nefastas. Eso siempre va a suceder", dijo Sanft. "Pero no creo que esa sea la mayor preocupación con las personas con discapacidades, que simplemente están tratando de hacer algo que no podían hacer antes".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/26/estudiante-d-3-ap-ap24361254418365.jpg Makenzie Gilkison está sentada en el vestíbulo de Greenfield Central High School, el martes 17 de diciembre de 2024, en Greenfield, Indiana. (AP FOTO/DARRON CUMMINGS)

Otro riesgo es que la IA encamine a los estudiantes hacia cursos de estudio menos rigurosos. Y, dado que es muy buena para identificar patrones, la IA podría ser capaz de descubrir que un estudiante tiene una discapacidad.

"Que eso sea divulgado por la IA y no por el estudiante o su familia podría crear dilemas éticos", dijo Luis Pérez, líder de discapacidad e inclusión digital en el Centro para la Tecnología Accesible.

Las escuelas están usando la tecnología para ayudar a estudiantes que tienen dificultades académicas, incluso si no califican para servicios de educación especial. En Iowa, una nueva ley requiere que los estudiantes considerados no competentes, aproximadamente un cuarto de ellos, obtengan un plan de lectura individualizado.

Como parte de ese esfuerzo, el departamento de educación del estado gastó 3 millones de dólares en un programa de tutoría personalizada impulsado por IA. Cuando los estudiantes tienen dificultades, interviene un avatar digital.

Pronto llegarán más herramientas de IA.

Investigación y desarrollo

La Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos está financiando investigación y desarrollo de IA. Una empresa está desarrollando herramientas para ayudar a niños con dificultades del habla y del lenguaje.

Llamado el Instituto Nacional de IA para la Educación Excepcional, tiene su sede en la Universidad de Buffalo, que realizó un trabajo pionero en reconocimiento de escritura a mano que ayudó al Servicio Postal de Estados Unidos a ahorrar cientos de millones de dólares automatizando el procesamiento.

"Somos capaces de responder a las solicitudes por correo con una precisión muy alta. Cuando se trata de la letra de los niños, fallamos mucho", afirma Venu Govindaraju, director del instituto.

Él ve esto como un área que necesita más trabajo, junto con la tecnología de voz a texto, que no es tan buena para entender las voces de los niños, especialmente si hay un impedimento del habla.

Clasificar la gran cantidad de programas desarrollados por empresas de tecnología educativa puede ser un desafío que consume tiempo para las escuelas.

Richard Culatta, CEO de la Sociedad Internacional para la Tecnología en Educación, dijo que la organización sin fines de lucro lanzó una iniciativa este otoño para facilitar a los distritos la evaluación de lo que están comprando y asegurar que sea accesible.

Makenzie desea que algunas de las herramientas fueran más fáciles de usar. A veces, una función se apaga inexplicablemente, y estará sin poderla utilizar durante una semana mientras el equipo técnico investiga. Los retos pueden ser tan engorrosos que algunos estudiantes se niegan por completo a utilizar la tecnología.

Pero la madre de Makenzie, Nadine Gilkison, que trabaja como supervisora de integración tecnológica en la Corporación Escolar Comunitaria del Municipio de Franklin en Indiana, dijo que ve más ventajas que inconvenientes.

En septiembre, su distrito implementó chatbots para ayudar a estudiantes de educación especial en la escuela secundaria.

Dijo que los profesores, que a veces luchaban por proporcionar a los estudiantes la ayuda que necesitaban, se emocionaron cuando escucharon sobre el programa. Hasta ahora, los estudiantes dependían de alguien para ayudarlos, incapaces de avanzar por su cuenta.

"Ahora no necesitamos esperar más", dijo.