“La IA debe servir, no asustar”: ejecutivos de Samsung hablan sobre el futuro del hogar conectado

En el marco del Digital Appliances Tech Seminar 2025 celebrado en Ciudad de México, Diario Libre conversó con dos de los principales ejecutivos de Samsung Electronics para Centroamérica y el Caribe.

Felipe Rabat, vicepresidente regional, y Luis Pedro Cosenza, gerente senior de línea blanca, comparten su visión sobre cómo la inteligencia artificial está transformando el día a día en la casa, desde la eficiencia energética hasta la seguridad digital.

—Samsung ha presentado una nueva generación de electrodomésticos con pantallas e inteligencia artificial. ¿Qué busca la compañía con esta integración en productos de uso cotidiano?

Felipe Rabat: El concepto central es simpleza. Queremos que la tecnología le haga la vida más fácil al usuario. Que trabaje por él. Por ejemplo, mi hija detestaba hacer lavandería, pero con esta lavadora se queja menos: solo tira la ropa, aprieta un botón y la máquina decide el ciclo, el nivel de agua, la temperatura. Esa es la promesa: que cada aparato piense por ti.

—¿Cómo adapta Samsung sus productos a las particularidades del mercado de Centroamérica y el Caribe?

F.R.: Dos claves: inteligencia artificial y conectividad. Con SmartThings integramos no solo los productos Samsung, sino también otras marcas. Todo se controla desde una sola app. Desde tu refrigerador puedes coordinar con tu horno, las luces, las persianas o el aire. No es solo automatización, es una experiencia conectada y sencilla.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/04/samsung-lavadora-36e44b58.jpeg

—La sostenibilidad es una prioridad en la industria. ¿Qué acciones concretas está implementando Samsung?

F.R.: Desde ajustes automáticos en los ciclos de lavado hasta el uso de sensores en wearables para regular la temperatura del aire acondicionado. La inteligencia artificial ahora se enfoca en el ahorro energético. También usamos tecnología heat pump en secadoras, que reduce el consumo porque recicla el aire caliente.

—Cosenza, desde su cargo como gerente de línea blanca, ¿cuáles son las particularidades de este mercado que influyen en las decisiones de producto?

Luis Pedro Cosenza: Buscamos soluciones cotidianas. Diseños sobrios, tecnología que se adapte al usuario, y sobre todo facilidad. Queremos que cualquier persona pueda usar nuestros productos sin complicaciones. Innovación accesible.

—¿Cómo se está posicionando la línea Bespoke AI 2025 en una región tan diversa como esta?

L.P.C.: Con diferenciadores claros: tecnología real, no cosmética. Cada país tiene sus necesidades, pero hay un punto común: la gente quiere practicidad. El diseño también es clave. Estamos apostando a una estética que se integre a cualquier tipo de cocina.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/04/samsung-aire-cf6e2654.jpeg

—Y a nivel de formación, ¿cómo garantizan una experiencia de usuario coherente en tienda y en el hogar?

L.P.C.: Trabajamos en dos frentes. Servicio técnico capacitado en toda la región y expertos de producto en los principales canales de retail. Queremos que el cliente no solo vea la tecnología, sino que la entienda. Y para eso también usamos nuestras plataformas digitales.

—Felipe, en lo personal, ¿qué pensó cuando vio por primera vez una pantalla en un refrigerador?

F.R.: Dije "wow". Pero más allá del impacto, entendí que el valor estaba en los detalles: poder ver desde el supermercado si tienes leche o no, gracias a las cámaras internas; recibir sugerencias de recetas porque los tomates están por vencerse; encender el horno desde el celular al salir del trabajo. Todo eso sin que el usuario tenga que programar nada.

—¿Qué le diría a quienes todavía tienen reservas sobre la inteligencia artificial en casa?

F.R.: Que la IA está en los dispositivos, no en la nube. Eso significa que tu información no se comparte con terceros. Además, Samsung usa Knox, un sistema de seguridad robusto por capas, que protege desde el hardware hasta el software. La inteligencia artificial no debe asustar: debe servir.

El evento

El Digital Appliances Tech Seminar 2025 se realizó el 3 de junio en Ciudad de México. Samsung presentó nuevas funcionalidades basadas en inteligencia artificial para su línea de electrodomésticos Bespoke AI 2025 .

se realizó el 3 de junio en Ciudad de México. presentó basadas en para su línea de electrodomésticos . Asistieron medios de toda América Latina, quienes también pudieron explorar la Casa de Sam, un apartamento inteligente equipado con tecnología de la marca.

