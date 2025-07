Juan Luis Vargas Molina, un matemático dominicano de origen humilde, narra cómo su curiosidad lo llevó de los campos de La Vega al corazón del desarrollo tecnológico internacional. Nacido en el hospital de Moca, creció en un entorno rural hasta los 10 años, antes de trasladarse a Santo Domingo y, finalmente, a Estados Unidos.

"Yo nací en el hospital de Moca... nunca viví en Moca. Viví en La Vega, en el campo como del ´91 al 2000... luego me mudé a la ciudad de Santo Domingo... y en 2005 me mudé para Estados Unidos", explica Vargas Molina.

El cambio climático y cultural fue drástico. "Te cala los huesos... el clima primero... luego aprendí que nosotros, las personas del Caribe, necesitamos el sol... y al no hablar el idioma... es fuerte." Sin embargo, demostró su valía al obtener un 80 % en un examen de matemáticas en su primer día, a pesar de la barrera del inglés. "No fue porque no entendía el contenido... sino por el idioma".

Su pasión por la matemática lo llevó a comprender la belleza de la lógica y la certeza. "En la matemática... es parte de saber por qué... es un mundo muy interesante".

Juan Luis no solo estudió matemáticas en la Universidad de Charlotte (NC) y el doctorado en la Universidad de Georgia, sino que también trabajó durante tres años en la Agencia de Seguridad Nacional (NSA). Esta combinación de formación teórica y práctica cimentó su visión tecnológica.

Su último proyecto, FACT0RN, es un sistema blockchain que convierte la minería —tradicionalmente un mecanismo sin utilidad directa— en factorización útil para ciberseguridad, gobiernos, banca y sector privado. La idea: ofrecer pruebas de trabajo académicamente útiles, como análisis matemático distribuido, para validar la seguridad de sistemas —por ejemplo, llaves de Tesla o identidades digitales— de forma pública y financiada.

Este enfoque transforma el minado en una herramienta. Un banco puede pagar para que expertos intenten romper sus parámetros y, si nadie lo logra, eso garantiza mayor seguridad. Coinbase respaldó esta visión: en 2022 le otorgó 100,000 dólares en su Developer Grant Competition para desarrollar FACT0RN en seis meses.

Contribuciones a la privacidad

Entre otros avances, Vargas Molina desarrolló MuchPIR, una herramienta de recuperación privada de información que permite búsquedas sin revelar al buscador lo encontrado. Este sistema ha sido citado en investigaciones en países como Holanda.

"Se trata de un sistema digital para la búsqueda de información... quien realice la búsqueda... no sepa lo que se buscó o si se encontró lo que se buscaba".

La fórmula de su éxito: apoyo y perseverancia

Juan Luis resalta que su avance no fue solitario: familia, maestros y benefactores fueron clave. "Sin eso yo no llego... ¡sin expectativa alguna!", recalca.

Su mensaje a la juventud dominicana es claro: "Tomen sus oportunidades... si sienten una pasión, pidan apoyo... lo peor que pueden recibir es un no... y toquen otra puerta... que hay gente dispuesta a ayudar".

A los inversionistas y personas con recursos, les lanza un llamado: "Cuando vean jóvenes con potencial... denles una oportunidad... sin esperar nada a cambio... el impacto será real".

El proyecto FACT0RN propone una sinergia entre academia, finanzas y tecnología: universidades pueden investigar mejoras en factorización, programadores crean algoritmos de minado, inversores financian la infraestructura, y todos se benefician: banca, academia, sector privado y sociedad.

La matemática es, para Vargas Molina, una herramienta de relaciones profundas. "Los matemáticos, magos al fin, abstraemos estructuras y patrones... Observaciones sencillas... nos llevan a resolver problemas aparentemente desconectados".

¿Por qué en República Dominicana se le teme a la matemática?

Para el matemático Juan Luis Vargas Molina, el temor generalizado hacia la matemática en República Dominicana es un miedo aprendido y heredado. Según explica, muchos padres que no tuvieron una base sólida en esta área durante su formación escolar transmiten, consciente o inconscientemente, ese temor a sus hijos.

"Hay una cadena generacional de miedo a la matemática. Cuando los padres sienten inseguridad con los números, tienden a repetir frases como ´yo nunca fui bueno en eso´, y sus hijos lo interiorizan desde pequeños", advierte.

Pero el problema va más allá del hogar. Vargas Molina asegura que incluso en el sistema educativo dominicano hay docentes que imparten matemática sin sentirse verdaderamente preparados, lo que también contribuye a perpetuar ese rechazo hacia la asignatura.

"He tenido la oportunidad de investigar este fenómeno junto con autoridades educativas, y descubrimos algo preocupante: en el país no solo hay un déficit de profesores de matemática capacitados, sino que en muchos casos ni siquiera hay suficientes docentes en esa área. Por eso, maestros sin formación específica en matemática terminan asumiendo esa responsabilidad en las aulas", señaló.

Para él, el miedo a la matemática no es innato, sino el resultado de una cadena de desinformación, inseguridad y falta de acompañamiento pedagógico. "Cuando la matemática se enseña desde la lógica, la curiosidad y el descubrimiento, el miedo desaparece", concluye. Asegura que le gustaría aportar desde sus estudios al cambio de esta percepción. "La matemática es la más útiles de las asignaturas, y hay que dejar de temerle", finaliza.