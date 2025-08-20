El 60% de las organizaciones no puede detectar el uso no regulado de IA

El estudio indica que el 86 % de las organizaciones ha experimentado incidentes relacionados con inteligencia artificial en el último año. ( FUENTE EXTERNA )

El rápido avance de la inteligencia artificial (IA) ha generado importantes desafíos en privacidad y gestión de identidad digital para las organizaciones dominicanas, colocando al país frente a un complejo panorama en ciberseguridad.

Según el reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre la Gobernanza de la Inteligencia Artificial, el 60 % de las organizaciones a nivel global, incluyendo a las dominicanas, no tiene la capacidad adecuada para detectar el uso no regulado o no autorizado de IA en sus procesos internos, lo que las expone a significativos riesgos en privacidad y ciberseguridad.

Este preocupante dato refleja la creciente vulnerabilidad frente a ataques cada vez más sofisticados, especialmente en la gestión de identidades digitales y protección de información sensible, ámbitos en los que las empresas dominicanas no son excepción.

Por su parte, Cisco destaca en su último Índice de Preparación en Ciberseguridad que solo un 4 % de las organizaciones globales muestran un nivel maduro de preparación ante amenazas relacionadas con IA.

Adicionalmente, este mismo estudio indica que el 86 % de las organizaciones ha experimentado incidentes relacionados con IA en el último año y que el 49 % sufrió ataques directos.

Ante este contexto, Cisco ha actualizado DUO como solución de Identity and Access Management (IAM). Esta sirve como proveedor de identidad independiente (IdP), permite autenticación multifactor sin contraseñas y resistente al pshishing, protege contra secuestros de sesión y se integra con soluciones de VPN o seguridad de dispositivos de terceros al acceder recursos en nube o premisa. Fortaleciendo significativamente las defensas digitales sin afectar negativamente la experiencia del usuario.

Las brechas en la gestión de identidades digitales ya no son incidentes aislados, sino una tendencia preocupante y generalizada.

El Estudio de Referencia sobre Privacidad de Datos 2025 de Cisco también reveló que el 64 % de las organizaciones teme compartir involuntariamente información sensible en plataformas de IA generativa, reforzando la necesidad urgente de implementar prácticas robustas de gobernanza de datos.

Cisco recomienda a las organizaciones dominicanas integrar estrategias avanzadas de ciberseguridad que contemplen tecnologías de gestión de identidad digital, protección de privacidad y gobernanza efectiva de datos, así como la formación de talento especializado.

República Dominicana enfrenta grandes desafíos digitales, pero con la adopción proactiva de soluciones tecnológicas innovadoras y responsables, las organizaciones pueden protegerse eficazmente y desarrollar una sólida confianza digital frente al futuro impulsado por la IA.