×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Starship
Starship

SpaceX logra lanzamiento de su megacohete Starship en vuelo de prueba

Anteriormente hubo tres intentos fallidos en el aire y uno en tierra, que terminaron en explosiones

    Expandir imagen
    SpaceX logra lanzamiento de su megacohete Starship en vuelo de prueba
    Starship de SpaceX. (FUENTE EXTERNA)

    El cohete más grande jamás construido, la nave Starship de la empresa estadounidense SpaceX, despegó el martes desde su base en Texas para un nuevo vuelo de prueba, tras una serie de problemas técnicos que habían puesto en duda su viabilidad.

    El gigante de más de 120 metros de alto de elevó poco después de las 18H30 locales (23H30 GMT) en su décimo vuelo de prueba, de acuerdo con la retransmisión de video de la empresa, propiedad del multimillonario Elon Musk.

    Anteriormente hubo tres intentos fallidos en el aire y uno en tierra, que terminaron en explosiones.

    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.