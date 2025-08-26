SpaceX logra lanzamiento de su megacohete Starship en vuelo de prueba

El cohete más grande jamás construido, la nave Starship de la empresa estadounidense SpaceX, despegó el martes desde su base en Texas para un nuevo vuelo de prueba, tras una serie de problemas técnicos que habían puesto en duda su viabilidad.

El gigante de más de 120 metros de alto de elevó poco después de las 18H30 locales (23H30 GMT) en su décimo vuelo de prueba, de acuerdo con la retransmisión de video de la empresa, propiedad del multimillonario Elon Musk.

Anteriormente hubo tres intentos fallidos en el aire y uno en tierra, que terminaron en explosiones.