Medio Ambiente y Altice impulsan educación ambiental con nueva sala de telepresencialidad

Paíno Henríquez, ministro de Medio Ambiente, junto al CEO de Altice Dominicana, Danilo Ginebra. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Medio Ambiente y Altice Dominicana firmaron un acuerdo de colaboración para la instalación de una sala de telepresencialidad en el Instituto Técnico de Estudios Superiores en Medio Ambiente y Recursos Naturales (Itesmarena), en Jarabacoa, con el objetivo de fortalecer la formación académica y la conexión nacional e internacional de esta institución educativa.

A través de un comunicado, la empresa indicó que esta sala estará equipada con internet simétrico de 50/50 Mbps con Wi-Fi incluido, una pantalla inteligente con sistema de videoconferencia integrado y ocho direcciones IP públicas fijas, lo que permitirá ofrecer clases virtuales tanto a estudiantes en modalidad semipresencial como al personal del Ministerio de Medio Ambiente en zonas remotas.

Además, facilitará la coordinación de reuniones interinstitucionales con centros educativos nacionales e internacionales, encuentros con estudiantes en prácticas profesionales, sesiones de trabajo con expertos para la elaboración de planes de estudio y capacitaciones sin necesidad de desplazamientos.

También servirá como espacio para la realización de eventos académicos virtuales o híbridos —como foros, talleres, congresos y diplomados—, y permitirá grabar y almacenar las sesiones para crear un repositorio digital de contenidos educativos reutilizables.

El acuerdo busca potenciar las capacidades de formación, investigación y extensión de Itesmarena, integrando herramientas tecnológicas que permitan ampliar el alcance educativo, mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje y facilitar la colaboración interinstitucional.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/09/itesmarena-096e64cd.jpeg Instituto Técnico de Estudios Superiores en Medio Ambiente y Recursos Naturales (Itesmarena). (FUENTE EXTERNA)

Como parte de este acuerdo, Itesmarena contará con una moderna sala de telepresencialidad diseñada para transformar la educación ambiental mediante el uso de tecnologías de vanguardia.

“Este acuerdo representa un hito en la transformación de la educación ambiental en la República Dominicana. La instalación de esta sala de telepresencialidad en Itesmarena permitirá democratizar el acceso a una formación de calidad, sin importar la ubicación geográfica, y potenciará las capacidades de investigación, innovación y cooperación del Ministerio y sus aliados”, manifestó Paíno Henríquez, ministro de Medio Ambiente.

“Agradecemos a Altice por sumarse a este esfuerzo que conecta conocimiento, tecnología y compromiso ambiental”, agregó el funcionario.

El CEO de Altice Dominicana, Danilo Ginebra, expresó el entusiasmo que genera poder aportar una conectividad robusta que haga posible el funcionamiento de esta aula de telepresencialidad.

“En Altice hemos adoptado la educación como un pilar fundamental, convencidos de que el verdadero crecimiento nace de conectar personas, comunidades y oportunidades. Nos llena de orgullo contribuir a este proyecto, ampliando el acceso al conocimiento que permitirá proteger más reservas naturales en la isla”, concluyó Ginebra.

Proyección

Para el año 2026, Itesmarena proyecta una matrícula de 2,100 estudiantes, quienes se beneficiarán directamente de esta moderna aula de telepresencialidad. La alianza con Altice representa un paso decisivo hacia una educación ambiental más accesible, flexible e interconectada.

Este acuerdo reafirma el compromiso de Altice Dominicana y del Ministerio de Medio Ambiente con el desarrollo sostenible del país, apostando por una formación académica de calidad que responda a los retos ambientales del presente y del futuro.

