Nueva plataforma de alertas busca acelerar la localización de desaparecidos

El gobierno lanzó este martes la primera fase del Sistema Nacional de Alertas para la emisión masiva de mensajes de emergencia a los celulares de la población. El sistema contempla dos regímenes de alerta: uno para fenómenos naturales, como huracanes, inundaciones o terremotos, y otro orientado a la búsqueda de desaparecidos.

Este segundo régimen de alerta fue priorizado por las autoridades durante el lanzamiento, ante el panorama que existe en el país. “En la República Dominicana, entre el año 2018 y 2024, se registraron oficialmente 1,600 personas desaparecidas y, a julio, había 127”, sostuvo Guido Gómez Mazara, presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), una de las entidades que impulsa el proyecto junto al Sistema 9-1-1, el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) y otras instituciones.

“Nosotros no podíamos esperar que la ley Amber se aprobara, porque se están desapareciendo muchos niños y niñas”, indicó, en alusión al proyecto de ley de prevención y respuesta nacional en caso de ausencia de población vulnerable: “Alerta Amber”, que se conoce actualmente en el Congreso Nacional.

Durante el lanzamiento, las autoridades informaron que, en el caso de las desapariciones, el sistema se dividirá en cuatro alertas:

Amber , orientada a los menores de edad

, orientada a los menores de edad Rosa , dirigida a mujeres en riesgo

, dirigida a mujeres en riesgo Azul , para personas con discapacidad

, para personas con discapacidad Silver, enfocada en los adultos mayores

¿Cómo funciona?

Las autoridades explicaron que, en lo relativo a la seguridad ciudadana y la búsqueda de desaparecidos, el sistema se activará a partir de una denuncia en un destacamento policial, en el Ministerio Público o mediante una llamada al Sistema 9-1-1.

Desde ese momento, se activa un protocolo que conecta a las autoridades: “el 9-1-1 coordina la información; la Policía Nacional despliega sus equipos en el terreno y brinda acompañamiento a las familias; mientras que el Ministerio Público realiza la coordinación internacional y establece el régimen de consecuencias judiciales en caso de que medie una acción criminal”.

El director del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, coronel Randolfo Rijo Gómez, sostuvo que en las alertas se publicarán informaciones de los extraviados, como la vestimenta que llevaban al momento de desaparecer o el lugar y la hora en que fueron vistos por última vez. “Esto nos permitirá determinar lugares y delimitar áreas para que la búsqueda sea más efectiva para los miembros de la Policía”, señaló.

Rijo Gómez indicó que la herramienta busca “una mayor audiencia y un llamado de atención a la ciudadanía para que ayude a las autoridades en la búsqueda de la persona”.

En el caso de las emergencias y desastres naturales, estas serán gestionadas por el Centro de Operaciones de Emergencia, debido a que la entidad cuenta con planes de contingencia para esos escenarios. Las autoridades destacaron que el COE “podrá notificar con mayor agilidad a la población y enfocar sus esfuerzos en las comunidades más afectadas”.

¿Por qué solo Android y una compañía?

Al ser consultados sobre el motivo por el cual, en la primera etapa, solo recibirán las alertas los usuarios de la telefónica Claro, el titular del Sistema 9-1-1 indicó que la empresa fue la primera en adecuar su red a la tecnología Cell Broadcast Service (CBS), un sistema que permite enviar mensajes masivos a todos los celulares dentro de un área geográfica determinada, acompañados de un sonido y una vibración distintivos.

“Luego, las otras compañías, por resolución del Indotel, tendrán que hacerlo en la brevedad posible”, indicó.

Sobre el uso del sistema Android, Gómez Mazara sostuvo: “El 70 % de la población tiene Android. Nosotros vamos a una etapa de evaluación en 45 días y pronto anunciaremos el otro nivel. Lo que hicimos fue un cálculo estrictamente matemático del sector social que impactamos”.

Sociabilización

Gómez Mazara informó que tras el lanzamiento, el Indotel se enfocará en una jornada de sociabilización del Sistema y sus protocolos, a fin de que la población tenga mayor conocimiento sobre el proyecto.

Inversión El Indotel recordó que, para garantizar la efectividad del proyecto, dispuso de más de 900,000 dólares para la compra, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos tecnológicos que serán empleados en el Sistema Nacional de Alertas. Los fondos fueron anunciados durante la firma de un convenio de colaboración entre Indotel y el Sistema 9-1-1.Los recursos fueron aprobados por el Consejo Directivo de Indotel en su Sesión 027-2025, celebrada el 14 de agosto, consolidando la inversión estatal en infraestructura de seguridad.

