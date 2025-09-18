DiDi proyecta una inversión de más de 15 millones de dólares en 2025 para Latinoamérica

La app de DiDi rea?rma su compromiso con la movilidad segura en República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

La app de DiDi rea?rma su compromiso con la movilidad segura en República Dominicana, ofreciendo a través de su app un conjunto de funciones diseñadas para brindar mayor tranquilidad y con?anza en cada solicitud de viaje.

Las funciones de seguridad de la aplicación en República Dominicana vienen como respuesta a las preocupaciones de los dominicanos y en toda la región al utilizar un servicio de taxi moderno.

Con este ecosistema una inversión proyectada de más de $15 millones de dólares en 2025 para toda la región, la aplicación indica en un comunicado que el 99.99% de las solicitudes de viajes se completan sin incidentes.

"Entendemos que la seguridad es una responsabilidad compartida. Por eso invitamos a todos los usuarios pasajeros y usuarios conductores a conocer y utilizar las funciones disponibles en la app. Solo en la región hemos destinado más de 15 millones de dólares en 2025 para continuar fortaleciendo nuestras capacidades y seguir ofreciendo una experiencia más segura", expresó Pablo Lamuraglia, director de Seguridad para DiDi Hispanoamérica.

Las herramientas integran tecnología ágil y efectiva para proteger a usuarios pasajeros y usuarios conductores en cada solicitud de viaje. La aplicación ha desarrollado un ecosistema robusto que permite prevenir riesgos, reportar incidentes y acceder a ayuda en tiempo real, protegiendo los datos e información.

Lamuraglia abundó que entre enero de 2024 y la fecha, la tasa de reportes menores ha disminuido en un 50%, re?ejando el impacto positivo de las herramientas tecnológicas implementadas.

Cinco funciones de seguridad

Entre las funciones de seguridad más destacadas en la app se encuentran:

Botón de emergencia: conecta de manera directa con el 911 en caso de alguna eventualidad durante una solicitud de viaje. En caso de ser necesario, los datos personales se comparten con las autoridades de manera segura.

Centro de Soporte y asistencia 24/7 a usuarios: un equipo especializado disponible en todo momento para atender reportes, brindar acompañamiento y dar seguimiento a cualquier caso antes, durante o después de una solicitud de viaje.

Veri?cación de identidad y anonimización de datos: la app valida la identidad e información de los nuevos usuarios conductores con documentación o?cial, siempre protegiendo la privacidad de todos al anonimizar los números telefónicos en caso de ponerse en contacto.

Compartir la solicitud con contactos de con?anza: los usuarios pasajeros pueden enviar en tiempo real la información de la solicitud a familiares o amigos, aumentando su sensación de seguridad.

Grabación de audio: permite a usuarios pasajeros y usuarios conductores que lo autoricen grabar el audio, y en caso necesario, compartirlo con las autoridades a través de un requerimiento o?cial.

La grabación se activa manual o automáticamente, si así lo desea el usuario, y se almacena por 30 días bajo estrictos protocolos de protección de datos.

Acerca de DiDi

DiDi es una aplicación de soluciones tecnológicas con impacto en la movilidad, disponible en América Latina, Asia-Pacífico, África y otros mercados globales.

Actualmente, en República Dominicana, la app ofrece el servicio de intermediación tecnológica de solicitudes de viaje, en las opciones tecnológicas Express, Pon Tu Precio y Moto, permitiendo queusuarios conductores se pongan en contacto entre sí, y de manera directa, con usuarios pasajeros a los cuales indicarán sus necesidades de arrendamiento de vehículo para que estos últimos les concedan el uso y goce de un vehículo en los términos que acuerden.