RD avanza en el uso de la IA y se posiciona entre países adoptantes más dinámicos en región

Empresaria interactuando con la interfaz de IA en pantalla virtual. ( SHUTTERSTOCK )

La República Dominicana ha logrado consolidarse como uno de los países con mayor dinamismo en la adopción de inteligencia artificial (IA) en América Latina y el Caribe, según el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA) 2025.

Con un puntaje total de 44.96 sobre 100, la República Dominicana se sitúa en el grupo de países “adoptantes”, es decir, aquellos con avances intermedios pero sostenidos, en el índice elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (Cenia) de Chile.

El país ocupa el noveno lugar entre los 19 evaluados, justo detrás de México (47.03), Perú (51.93), Argentina (52.98), Costa Rica (53.83), Colombia (55.84), Uruguay (62.32), Brasil (67.39) y Chile (70.56), que encabeza el ranking como líder regional.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/05/ilia-800f4f60.png Infografía con el ranking. (CEPAL)

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/05/puntaje-b4136e07.png Infografía con puntaje. (CEPAL)

Fortalezas dominicanas en IA

El informe destaca que la República Dominicana ha mostrado mejoras aceleradas en conectividad digital, formación de talento humano y diseño de estrategias nacionales de IA.

Además, el país figura entre los principales usuarios de IA generativa en la región, junto a Chile, Perú, Uruguay, Panamá y Costa Rica.

Esta tecnología ha democratizado el acceso a la IA gracias a interfaces simples que permiten a personas no expertas interactuar con modelos avanzados.

En la Repu´blica Dominicana, se identifico´ un caso que utiliza IA para transformar la interaccio´n ciudadana y la prestacio´n de servicios pu´blicos: CiudadanIA. Este proyecto, establece puntos de interaccio´n fi´sica en zonas de alto tra´nsito y emplean modelos de aprendizaje automa´tico y NLP, incluyendo LLMs, para recopilar datos representativos de los ciudadanos y asi´ entrenar algoritmos que permitan ofrecer asistencia, informacio´n y recomendaciones personalizadas, fomentando la participacio´n activa de la ciudadani´a en el disen~o de un sistema de gobierno inteligente.

Desafíos pendientes

A pesar de los avances, el país aún enfrenta retos importantes en infraestructura crítica y en la formación avanzada de talento especializado.

La Cepal advierte que sin fortalecer estas capacidades endógenas, existe el riesgo de generar soluciones de IA con baja pertinencia local.

Una oportunidad regional

El ILIA 2025 subraya que no es necesario contar con una matriz productiva compleja para fomentar el desarrollo de IA. Países como la República Dominicana pueden aprovechar entornos favorables de innovación, políticas públicas bien diseñadas y cooperación regional para detonar dinámicas transformadoras.