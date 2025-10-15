La plataforma de videos YouTube presenta fallas

La plataforma YouTube presenta fallas: videos no cargan y usuarios reportan interrupciones a nivel global. ( FUENTE EXTERNA )

Usuarios en las redes sociales reportaron este miércoles que la plataforma de videos YouTube presentó fallas, afectando a miles de usuarios.

Según el portal especializado DownDetector, pasadas las siete de la noche los reportes sobrepasaban más de 300,000 incidentes.

Los problemas incluyen videos que no cargan, errores al intentar reproducir contenido y dificultades para acceder al sitio web o a la aplicación.

En redes sociales como X, usuarios compartieron capturas de pantalla con mensajes de error y videos que no se reproducían.

Algunos indicaron que la plataforma permitía ingresar pero no reproducir contenido, mientras que otros aseguraron que ni siquiera podían acceder a la página principal. Los reportes provienen de distintos países, lo que apunta a una afectación generalizada.

Hasta ahora, la plataforma no ha informado a qué se deben estos inconvenientes.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/16/capture-932d82c5.jpg Los problemas más reportados. (CAPTURA)