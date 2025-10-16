DiDi Moto facilita la movilidad hacia los estadios durante la temporada de béisbol

DiDi Moto se integra a la operativa logística del periodo deportivo que marca el interés nacional. ( FUENTE EXTERNA )

La plataforma tecnológica DiDi Moto habilitará cupones automáticos para quienes se desplacen hacia eventos deportivos entre el 15 de octubre y el 23 de diciembre, con el objetivo de agilizar el traslado de los asistentes a los partidos de béisbol y otras actividades masivas.

Los beneficios se aplicarán en solicitudes realizadas desde y hacia los estadios ubicados en Santo Domingo y Santiago, así como hacia puntos de alta concentración deportiva como el Parque Mirador del Sur, el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y el Monumento a los Héroes de la Restauración.

La activación de los cupones será automática, geolocalizada y disponible en los horarios previos y posteriores a los encuentros, lo que permitirá gestionar los flujos de movilidad sin necesidad de procesos manuales por parte del usuario.

El director de DiDi Moto para Hispanoamérica, Eduardo Coello, explicó que la medida busca responder a la alta demanda de transporte prevista para esta temporada, marcada por el protagonismo de nuevas figuras del béisbol nacional como Jesús Madé, Edward Florentino, Carlos Larange y Angelo Ortiz.

"Apoyar la movilidad en torno a la actividad deportiva contribuye directamente a la organización y seguridad de los eventos", aseguró en un comunicado.

Con esta acción, DiDi Moto se integra a la operativa logística del periodo deportivo, ofreciendo una alternativa funcional para el acceso a los recintos sin depender del parqueo o el transporte privado.