WhatsApp dejará de funcionar en varios modelos de teléfonos (viejitos)

WhatsApp explica que los dispositivos y sistemas operativos muy antiguos ya no reciben actualizaciones de seguridad, pueden carecer del hardware necesario para nuevas funciones y se vuelven menos seguros y confiables para la aplicación. ( SHUTTERSTOCK )

La popular aplicación WhatsApp de mensajería de la empresa Meta ha confirmado que suspenderá su compatibilidad con diversos modelos de teléfonos inteligentes que utilizan sistemas operativos desactualizados. Esto se produce como parte de su revisión anual de requisitos mínimos, con el fin de mantener el rendimiento, la seguridad y el soporte de nuevas funcionalidades.

A partir del 31 de octubre de 2025, WhatsApp dejará de ser compatible con una serie de dispositivos móviles más antiguos. Esto significa que los usuarios con estos dispositivos ya no podrán crear nuevas cuentas de WhatsApp ni verificar las existentes. Este cambio afecta tanto a los usuarios de Android como de iOS.

Modelos afectados

Samsung

Galaxy S3

Galaxy S4 Mini

Note 2

Galaxy Core

Galaxy Trend

Galaxy S5

Motorola

Moto G (primera generación)

Moto E (2014)

LG

Optimus G

Nexus 4

G2 Mini

LG G3

Sony

Xperia Z

Xperia SP

Xperia T

Xperia V

Xperia Z2

Otras marcas

Huawei Ascend Mate 2

HTC One M8

iPhone (Apple)

Los modelos que no pueden actualizar a iOS 15.1 o superior y, por ello, están fuera del soporte son:

iPhone 5

iPhone 5C

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

¿Por qué ocurre esto?

Desde su centro de ayuda, WhatsApp explica que los dispositivos y sistemas operativos muy antiguos ya no reciben actualizaciones de seguridad, pueden carecer del hardware necesario para nuevas funciones y se vuelven menos seguros y confiables para la aplicación.

Por ejemplo, la aplicación ahora exige sistemas mínimos como Android 5.0 o superior, o iOS 15.1 o superior para seguir funcionando correctamente.

¿Qué debes hacer si tienes uno de estos equipos?

Realiza una copia de seguridad de tus chats lo antes posible, para evitar pérdidas de información.

Verifica en Ajustes ? Sistema ? Acerca del teléfono (Android) o Ajustes ? General ? Información (iOS) si tu versión del sistema operativo es compatible.

Si tu equipo no puede actualizar al sistema requerido, considera cambiar a un dispositivo más reciente para seguir usando WhatsApp sin interrupciones.

Instala la aplicación en el nuevo terminal y restaura la copia de seguridad.