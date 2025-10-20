WhatsApp dejará de funcionar en varios modelos de teléfonos (viejitos)
Esta suspensión se realiza con el fin de mantener el rendimiento, la seguridad y el soporte de nuevas funcionalidades de la app
La popular aplicación WhatsApp de mensajería de la empresa Meta ha confirmado que suspenderá su compatibilidad con diversos modelos de teléfonos inteligentes que utilizan sistemas operativos desactualizados. Esto se produce como parte de su revisión anual de requisitos mínimos, con el fin de mantener el rendimiento, la seguridad y el soporte de nuevas funcionalidades.
A partir del 31 de octubre de 2025, WhatsApp dejará de ser compatible con una serie de dispositivos móviles más antiguos. Esto significa que los usuarios con estos dispositivos ya no podrán crear nuevas cuentas de WhatsApp ni verificar las existentes. Este cambio afecta tanto a los usuarios de Android como de iOS.
Modelos afectados
- Samsung
- Galaxy S3
- Galaxy S4 Mini
- Note 2
- Galaxy Core
- Galaxy Trend
- Galaxy S5
- Motorola
- Moto G (primera generación)
- Moto E (2014)
- LG
- Optimus G
- Nexus 4
- G2 Mini
- LG G3
- Sony
- Xperia Z
- Xperia SP
- Xperia T
- Xperia V
- Xperia Z2
Otras marcas
- Huawei Ascend Mate 2
- HTC One M8
- iPhone (Apple)
Los modelos que no pueden actualizar a iOS 15.1 o superior y, por ello, están fuera del soporte son:
- iPhone 5
- iPhone 5C
- iPhone 5s
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
¿Por qué ocurre esto?
Desde su centro de ayuda, WhatsApp explica que los dispositivos y sistemas operativos muy antiguos ya no reciben actualizaciones de seguridad, pueden carecer del hardware necesario para nuevas funciones y se vuelven menos seguros y confiables para la aplicación.
Por ejemplo, la aplicación ahora exige sistemas mínimos como Android 5.0 o superior, o iOS 15.1 o superior para seguir funcionando correctamente.
¿Qué debes hacer si tienes uno de estos equipos?
Realiza una copia de seguridad de tus chats lo antes posible, para evitar pérdidas de información.
Verifica en Ajustes ? Sistema ? Acerca del teléfono (Android) o Ajustes ? General ? Información (iOS) si tu versión del sistema operativo es compatible.
Si tu equipo no puede actualizar al sistema requerido, considera cambiar a un dispositivo más reciente para seguir usando WhatsApp sin interrupciones.
Instala la aplicación en el nuevo terminal y restaura la copia de seguridad.