Ignacio Ramonet advierte que uno de los mayores desafíos de la IA es la pérdida de empleos

El periodista español Ignacio Ramonet en la conferencia - panel: “Democracia frente a los efectos de la manipulación informática”, este 4 de noviembre de 2025. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

La irrupción acelerada de la inteligencia artificial (IA) está transformando las dinámicas laborales a nivel global. Según el periodista y analista español Ignacio Ramonet, uno de los principales desafíos de la sociedad moderna es el riesgo de pérdida masiva de empleos ante el avance de esta tecnología.

"La inteligencia artificial inexorablemente está sustituyendo la inteligencia. Según la ONU, en un año 980 millones de empleos serán sustituidos por la inteligencia artificial. ¿Qué representa 980 millones de empleos? Es el 28 % de todo el empleo planetario", dijo.

Durante su participación este martes en la conferencia-panel: “Democracia frente a los efectos de la manipulación informática”, Ramonet explicó que, a diferencia de las revoluciones industriales previas, la actual transformación tecnológica no solo sustituye el trabajo físico, sino también tareas intelectuales y creativas.

Explicó que la huelga de guionistas en Hollywood en 2023 ilustra cómo la IA ya afecta sectores tradicionalmente vinculados a la creatividad humana.

"Algunos analistas en Estados Unidos nos hablan de que estamos viviendo un apocalipsis del empleo. Los robots intelectuales van a sustituir a decenas de millones de empleos", agregó.

Consecuencias para la clase media

El periodista advierte que esta revolución tecnológica impactará de forma directa en la clase media, base de la estabilidad social y política en las democracias contemporáneas.

"Por consiguiente, la inteligencia artificial podría golpear el corazón de una de las principales fuentes de estabilidad social en nuestra democracia, que son los trabajadores de clase media", expresó.

Afirmó que empresas globales como Amazon o Ford ya experimentan procesos de automatización que reducen la necesidad de mano de obra humana.

El analista subrayó la urgencia de recuperar el control social y político sobre el desarrollo tecnológico, advirtiendo que la desinformación y la manipulación digital podrían debilitar los fundamentos democráticos.