Así funciona la nueva aplicación de WhatsApp para Apple Watch

Entra las novedades de la aplicación WhatsApp en Apple Watch, está la función de grabar y enviar notas de voz directamente desde el micrófono del reloj. ( FUENTE EXTERNA )

WhatsApp estrenó oficialmente su aplicación para Apple Watch y, por primera vez, los usuarios podrán gestionar buena parte de sus conversaciones sin sacar el iPhone del bolsillo. El servicio llega con funciones completas de mensajería y una interfaz adaptada a la pantalla del reloj.

La app permite leer mensajes completos, incluso los textos largos que antes solo podían verse en el teléfono. Desde la propia pantalla del reloj se pueden responder con mensajes escritos, usar dictado o seleccionar respuestas rápidas. También es posible grabar y enviar notas de voz directamente desde el micrófono del Apple Watch.

Más novedades

Otra novedad es la visualización clara de imágenes y stickers, algo poco habitual en apps de mensajería para relojes inteligentes. La aplicación muestra además más historial del chat, lo que facilita seguir el hilo de una conversación sin necesidad de desplazarse al móvil.

El reloj también avisará de quién está llamando gracias a las notificaciones de llamadas, y permitirá enviar reacciones con emojis en segundos, sin abrir el teléfono.

Como en el resto de la plataforma, los mensajes y llamadas están protegidos con cifrado de extremo a extremo.

WhatsApp para Apple Watch funciona en los modelos Series 4 o posteriores con watchOS 10 o superior. La compañía adelantó que esta es solo la primera versión y que seguirá agregando funciones según los comentarios de los usuarios.