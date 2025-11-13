×
La UE investiga a Google por penalizar a algunos medios en sus resultados de búsqueda

La investigación es una muestra de la determinación de la Unión Europea de regular a los gigantes tecnológicos estadounidenses

    Expandir imagen
    La UE investiga a Google por penalizar a algunos medios en sus resultados de búsqueda
    El logotipo de Google se ve durante una conferencia de prensa celebrada por Google sobre el plan de inversión para Alemania, en Berlín, Alemania. (EFE/EPA/FILIP SINGER)

    La Unión Europea abrió el jueves una investigación contra Google por sospechas de que el gigante estadounidense penaliza a algunos medios de comunicación en sus resultados de búsqueda.

    La investigación es una muestra de la determinación de la UE de regular a los gigantes tecnológicos estadounidenses pese a las amenazas de Donald Trump.

    El presidente de Estados Unidos ya criticó la multa europea a Google de 2,950 millones de euros (unos 3,400 millones de dólares), anunciada en septiembre, y ha amenazado varias veces con aplicar aranceles a la UE.

    Resultados de búsqueda

    La Comisión Europea dijo haber encontrado indicios de que Google "está degradando el contenido de sitios web de medios de comunicación y otros editores" en sus resultados de búsqueda.

    "Nos preocupa que las políticas de Google no permitan que los editores de noticias reciban un trato justo, razonable y no discriminatorio en sus resultados de búsqueda", señaló Teresa Ribera, la responsable de competencia de la UE.

    "Esta política parece afectar directamente a una forma común y legítima para que los editores moneticen sus sitios web y contenido", señaló la Comisión.

    La investigación se lleva cabo en el marco de la Ley de Mercados Digitales (DMA), que busca supervisar a las grandes tecnológicas e obligarlas a abrirse a la competencia dentro del bloque de 27 países.

    Google calificó la investigación de "equivocada" y "sin fundamento", defendiendo sus políticas como necesarias para proteger a los usuarios del 'spam'.

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.