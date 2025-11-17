Jeff Bezos regresa a un puesto de dirección ejecutiva con start up de IA

Jeff Bezos ha dedicado tiempo a su empresa aeroespacial Blue Origin. ( ARCHIVO )

Jeff Bezos regresa a un rol de liderazgo empresarial por primera vez en cuatro años. El fundador de Amazon asumirá la dirección de una nueva compañía de inteligencia artificial (IA) que tendrá una financiación de 6,200 millones de dólares, informó el lunes la prensa estadounidense.

De acuerdo con The New York Times, la empresa llamada Project Prometheus (Proyecto Prometeo) se centrará en aplicar la IA a la ingeniería y la manufactura en sectores de la informática, la industria aeroespacial y la automotriz.

Bezos será codirector ejecutivo junto a Vik Bajaj, un destacado investigador de Silicon Valley conocido por trabajar junto al cofundador de Google, Sergey Brin, en el laboratorio experimental X de la empresa tecnológica.

Cargo ejecutivo

El puesto de Bezos en la start up es el primer cargo ejecutivo formal que tendrá desde que dejara la dirección ejecutiva de Amazon en julio de 2021.

Desde entonces, el multimillonario ha dedicado tiempo a su empresa aeroespacial Blue Origin.

El Proyecto Prometheus entra en un mercado de la IA copado por los gigantes tecnológicos Google, Meta y Microsoft, y por empresas pioneras del sector como OpenAI y Anthropic.

Según informó el diario neoyorquino, la compañía ya ha reunido a casi 100 empleados, algunos de ellos provenientes de los principales desarrolladores de IA.