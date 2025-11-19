×
Meta removerá a australianos menores de 16 años de Facebook e Instagram en diciembre

La empresa dijo que comenzaría a cumplir las normas antes de que las leyes entren en vigor

    Expandir imagen
    Meta removerá a australianos menores de 16 años de Facebook e Instagram en diciembre
    "Desde hoy, Meta notificará a los usuarios australianos que entiende tienen de 13 a 15 años que perderán acceso a Instagram, Threads y Facebook", dijo Meta en un comunicado. (FREEPIK)

    Australianos menores de 16 años serán removidos de Facebook e Instagram el 4 de diciembre, anunció el jueves el gigante tecnológico Meta, en respuesta a las leyes de este país que prohíben a los menores en redes sociales.

    A partir del 10 de diciembre, Australia obligará a las plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok a remover a los usuarios menores de 16 años, bajo pena de fuertes multas.

    Meta dijo que comenzaría a cumplir las normas antes de que las leyes entren en vigor.

    "Desde hoy, Meta notificará a los usuarios australianos que entiende tienen de 13 a 15 años que perderán acceso a Instagram, Threads y Facebook", dijo Meta en un comunicado.

    En Australia hay unos 350,000 usuarios de Instagram de 13 a 15 años, y unas 150,000 cuentas de Facebook, según datos del gobierno.

    Meta comenzó a avisar a los usuarios afectados que serán bloqueados de las plataformas.

    Cuando cumplas 16...

    "Pronto no podrás usar Facebook y tu perfil no será visible para ti o para otros", dice un mensaje enviado a los usuarios afectados.

    "Cuando cumplas 16, te haremos saber que puedes volver a usar Facebook", agrega.

    Las empresas de redes sociales han reclamado de las leyes australianas y las califican como "vagas", "problemáticas" y "apresuradas".

    • Meta expresó el jueves que "compartimos el objetivo del gobierno australiano de crear experiencias en línea seguras y adecuadas, pero cortar la conexión de los adolescentes de sus amigos y comunidades no es la respuesta".

    Pero reguladores en otros países han planteado la posibilidad de adoptar normas similares a las de Australia.

    El gobierno de Nueva Zelanda presentará una ley para restringir el acceso de los menores a redes sociales, y el gobierno neerlandés recomendó a las familias de Países Bajos impedir que menores de 15 años usen aplicaciones como TikTok y Snapchat.

    Las empresas de redes sociales que incumplen las leyes se exponen a multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos (32 millones de dólares estadounidenses).

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.