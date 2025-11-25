Amazon presenta Leo Ultra, su antena empresarial para competir con Starlink

Con el Leo Ultra Amazon está marcando un nuevo paso en la carrera por el internet satelital. ( FUENTE EXTERNA )

Amazon ha dado un paso firme en su estrategia espacial con el lanzamiento de Leo Ultra, una antena de alta potencia que promete llevar internet ultrarrápido a cualquier parte del mundo.

Este nuevo dispositivo forma parte de Amazon Leo, el nombre comercial que sustituye al antiguo Project Kuiper, y representa la apuesta más ambiciosa de la compañía para competir directamente con Starlink, el servicio satelital de SpaceX.

La antena Leo Ultra está diseñada para entornos empresariales y promete velocidades de descarga de hasta 1 gigabit por segundo (Gbps) y de subida de 400 megabits por segundo (Mbps). Su tecnología full duplex permite transmisiones simultáneas de datos, garantizando conexiones más estables y con menor latencia.

Fabricada con materiales resistentes, la antena soporta condiciones extremas, desde lluvias intensas hasta vientos fuertes y cambios bruscos de temperatura, lo que la hace ideal para zonas rurales, marítimas o de difícil acceso.

Su corazón es un chip personalizado desarrollado por Amazon, que integra algoritmos avanzados de radiofrecuencia y procesamiento de señales para optimizar el rendimiento y reducir la latencia.

Pero Leo Ultra es solo la pieza más visible de una infraestructura más amplia. El servicio ofrecerá opciones empresariales que incluyen redes privadas seguras (VPN) Direct to AWS, soluciones de Private Network Interconnect para evitar la red pública y herramientas de administración con cifrado avanzado.

Además, contará con soporte técnico 24/7 y funciones que permiten una integración fluida con las redes corporativas existentes.

Programa piloto

Amazon ya ha iniciado un programa piloto con empresas como Crane Worldwide Logistics, Connected Farms, Vanu Inc. y JetBlue, que probarán el nuevo hardware antes de su despliegue global. El objetivo es recopilar información real de los usuarios para adaptar los servicios a las necesidades de distintos sectores.

Con Leo Ultra, Amazon refuerza su posición en la carrera por el internet satelital, buscando conectar regiones remotas y ofrecer soluciones de conectividad empresarial sin depender de la infraestructura terrestre. En un mercado dominado por Starlink, la ofensiva de Amazon apunta a una meta clara: conquistar el cielo digital con velocidad, fiabilidad y alcance global.