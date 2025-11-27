China pone a prueba los robots humanoides de Ubtech en su frontera con Vietnam

Esta iniciativa forma parte de una estrategia estatal más amplia para consolidar la industria de robots humanoides en China. ( FUENTE EXTERNA )

China ha dado un paso decisivo hacia la automatización avanzada al seleccionar su frontera con Vietnam como escenario para un experimento pionero: incorporar robots humanoides de Ubtech en operaciones reales.

En la ciudad de Fangchenggang, los modelos Walker S2 comenzarán a trabajar en entornos públicos e industriales, interactuando con viajeros, agentes fronterizos y trabajadores logísticos. Su misión incluirá orientar flujos de personas, asistir en tareas comerciales, apoyar el transporte interno y realizar inspecciones estructuradas en fábricas de acero, cobre y aluminio.

El acuerdo entre Ubtech y un centro local especializado en robótica tiene un valor aproximado de 264 millones de yuanes (34 millones de euros). La compañía afirma que el Walker S2 ya ha superado la etapa de prototipo, posicionándose como un producto industrial listo para despliegues a gran escala.

Con pedidos acumulados que superan los 800 millones de yuanes para 2025, Ubtech planea acelerar la producción y reducir costos para integrar miles de unidades en distintos sectores.

Esta iniciativa forma parte de una estrategia estatal más amplia para consolidar la industria de robots humanoides en China. El Ministerio de Industria y Tecnología de la Información lidera un comité nacional dedicado a establecer estándares y promover la adopción comercial, con la participación de empresas como Ubtech, Unitree y AgiBot.

Espacio dinámico

El entorno fronterizo de Fangchenggang no fue elegido al azar, se trata de un espacio dinámico y regulado, donde la precisión, la coordinación y la interacción humana son cruciales.

Si los robots logran operar con eficacia en este contexto, se abrirá la puerta a su incorporación en aeropuertos, oficinas públicas e instalaciones industriales, marcando un nuevo capítulo en la convivencia entre humanos y máquinas.