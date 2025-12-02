YouTube afirma que los niños estarán "menos seguros" con la restricción australiana

YouTube es una de las páginas web más visitadas del mundo. ( FUENTE EXTERNA )

El gigante del streaming de videos YouTube criticó el miércoles la prohibición australiana para que menores de 16 años accedan a redes sociales, y calificó la disposición como "apresurada" e irrealista.

A partir del 10 de diciembre, personas de menos de 16 años tendrán prohibido acceder a algunas de las plataformas más populares de redes sociales y páginas web, como Facebook, Instagram, TikTok y YouTube.

"Esta ley no cumplirá su promesa de hacer que los niños estén más seguros en internet, y de hecho hará que los niños australianos estén menos seguros en YouTube", dijo en un comunicado la gerente de política pública de YouTube, Rachel Lord.

"Hemos escuchado de padres y educadores que comparten estas preocupaciones", agregó.

Un purgatorio

Pero la ministra australiana de Comunicaciones, Anika Wells, aseguró el miércoles que la restricción protegerá a los menores de ser arrastrados a un "purgatorio".

"Con una ley podemos proteger a la generación alfa de ser arrastrada al purgatorio por los algoritmos depredadores", declaró Wells a periodistas.

Agregó que "el algoritmo los atacará con tanta destreza, tan sutilmente, que parecerá un abrazo. Sus interacciones no son supervisadas porque sus padres no pueden vigilarlos las 24 horas del día, siete días de la semana".

YouTube, una de las páginas web más visitadas del mundo, originalmente iba a ser excluida de la prohibición para que los menores pudieran ver videos educativos.

Pero el gobierno australiano cambió de postura en julio al afirmar que los usuarios jóvenes deben ser resguardados de los "algoritmos depredadores".

YouTube afirmó que todos los usuarios australianos menores de 16 años serán desconectados automáticamente a partir del 10 de diciembre.