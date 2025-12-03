Meta comienza a remover menores de 16 años de sus plataformas en Australia

El gigante tecnológico Meta anunció el jueves que comenzó a remover a menores de 16 años de Instagram, Threads y Facebook en Australia, antes de que entre en vigor la primera prohibición mundial en redes sociales.

Australia adoptó una ley que entrará en vigor el 10 de diciembre para obligar a las plataformas de redes sociales como Facebook, TikTok y YouTube a remover y bloquear a usuarios de menos de 16 años.

Las plataformas se exponen a multas de 49.5 millones de dólares australianos (32 millones de dólares estadounidenses) si no adoptan "medidas razonables" para cumplir.

"Estamos trabajando fuertemente por remover a todos los usuarios que entendemos tienen menos de 16 años para el 10 de diciembre, el cumplimiento con la ley será un proceso en marcha", indicó un portavoz de Meta.

Implicaciones legales y responsabilidades

Usuarios jóvenes pueden salvar y descargar sus historias en internet, indicó el portavoz.

"Antes de que cumplas 16, te notificaremos que pronto podrás recuperar acceso a estas plataformas, y tu contenido será restaurado exactamente cómo lo dejaste", dice un mensaje de Meta a los usuarios.

La empresa afirmó que acatará la ley australiana pero pidió que las tiendas de aplicaciones sean responsabilizadas de verificar la edad de los usuarios, en lugar de las plataformas de redes sociales.

