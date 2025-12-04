Elon Musk afirma que trabajar será "opcional" en menos de veinte años por el avance de la IA

Elon Musk explicó que la automatización ya ha empezado a asumir tareas repetitivas, desde la limpieza y organización de datos hasta trabajos administrativos. ( ARCHIVO )

El empresario Elon Musk afirmó que, debido al avance acelerado de la inteligencia artificial y la robótica, trabajar dejará de ser una obligación y pasará a ser una elección personal en un plazo inferior a veinte años.

"En menos de 20 años, pero quizá en solo 10 o 15 años, los avances en IA y robótica nos llevarán al punto en que trabajar será opcional", dijo el director ejecutivo de Tesla en una entrevista en el pódcast People by WTF.

Musk explicó que la automatización ya ha empezado a asumir tareas repetitivas, desde la limpieza y organización de datos hasta trabajos administrativos. Citó que tecnologías como ChatGPT y Google Gemini están reduciendo la carga laboral en sectores que antes dependían del trabajo manual y del tiempo humano.

Según una encuesta citada por el medio, para el año 2029 la inteligencia artificial permitirá ahorrar hasta 12 horas de trabajo a la semana.

Un trabajo visto como un "pasatiempo"

El presentador del pódcast señaló que en varias partes del mundo ya se discuten jornadas laborales más cortas. Musk respondió que incluso una semana laboral de cuatro días será superada por el impacto de la IA.

Aseguró que los empleos pasarán a ser "como un hobby". Lo comparó con cultivar vegetales en casa aun cuando es más sencillo comprarlos en una tienda: "Es mucho más difícil cultivar tus propios vegetales. Pero algunas personas lo disfrutan, lo cual está bien. Será opcional, de esa manera, es mi predicción".

Musk agregó que, en ese escenario, vivir cerca de los centros urbanos también será innecesario. Afirmó que un "ingreso universal alto" cubriría los gastos de las personas y cualquier necesidad adicional: "Si puedes pensarlo, puedes tenerlo. Ese será el futuro".

Otros líderes prevén semanas laborales más cortas

El planteamiento de Musk coincide con proyecciones de otros ejecutivos del sector tecnológico. El cofundador de Microsoft, Bill Gates, ha dicho que la inteligencia artificial podría automatizar la mayoría de las tareas y llevar a una semana laboral de dos días en menos de una década.

El director ejecutivo de Zoom, Eric Yuan, ha señalado que la tendencia apunta a semanas de tres días.

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, también prevé una transición hacia jornadas más cortas por la adopción de la IA. Sin embargo, aclaró que el impacto no implica menos actividad. Aseguró que la tecnología generará nuevas ideas y proyectos: "Tendrás más tiempo para perseguir cosas, no menos".