¿Puede un robot ser juez? La UASD reúne a especialistas internacionales para debatir sobre IA

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) reunió este jueves a académicos, profesionales y especialistas internacionales para debatir los usos comerciales y sociales de la inteligencia artificial (IA) en una conferencia celebrada en el Aula Magna de la institución.

En el encuentro se presentaron hallazgos, desafíos y oportunidades sobre una tecnología que está transformando múltiples áreas de la vida cotidiana.

Organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, el evento abordó tres ejes temáticos: educación y derecho, salud y productos de consumo. Durante la apertura, el rector Editrudis Beltrán Crisóstomo destacó que "la inteligencia artificial se ha convertido en un eje transversal en toda la actividad humana".

Debate sobre IA y justicia

Entre los temas más debatidos estuvo el panel dedicado a educación y derecho.

En él, Olaf Meyer, profesor de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Frankfurt, señaló que: "La inteligencia artificial se ha hecho mucho más avanzada que nosotros en muchas áreas", aunque no en el derecho, donde —según dijo— los seres humanos continúan siendo superiores a las computadoras.

Meyer explicó que su investigación incluye el concepto del robojudge, la posibilidad de incorporar inteligencia artificial en los procesos judiciales.

Al conversar luego con Diario Libre, advirtió que uno de los mayores desafíos es la manipulación del sistema desde su propio entrenamiento, pues —según explicó— es posible influir en el tipo de datos con los que se alimenta la IA y condicionar así sus conclusiones.

"La inteligencia artificial aprende a partir del material con el que se le entrena: uno decide qué casos incluir, y si solo se le alimenta con un conjunto de decisiones de una misma línea —por ejemplo, de orientación conservadora—, el sistema terminará creyendo que eso es la ley."

También cuestionó la falta de transparencia de estos modelos. "La IA es una caja negra. Uno introduce algo y sale un resultado, pero nadie sabe qué ocurre en el proceso", dijo.

El profesor insistió en la necesidad de sistemas más interpretables y planteó una pregunta que, a su juicio, resume el desafío: "¿Quién va a aceptar la decisión de un juez robot si ni siquiera está claro cómo llegó a ella?".

Meyer recordó además que la inteligencia artificial trabaja por probabilidades y no por razonamiento jurídico. Mientras un juez humano puede adaptarse a casos inéditos y ejercer criterio, sostuvo que la IA se limita a reproducir patrones aprendidos del pasado.

Usos diversos de la inteligencia artificial

El físico Erotokritos Katsavounidis, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, también participó en la conferencia y destacó el papel de la inteligencia artificial en la detección de "un nuevo mensajero del universo: las ondas gravitacionales", cuya observación durante la última década ha abierto rutas para comprender fenómenos cósmicos extremos.

Todd Shenkin, fundador y director general de TS2 Capital Advisors, y Randy Gómez, consultora de IA, compartieron su experiencia laboral con herramientas de inteligencia artificial. Ambos resaltaron las capacidades de síntesis de NotebookLM, una plataforma de Google que —según explicaron— facilita el trabajo al procesar grandes volúmenes de información y generar resúmenes precisos.

Por otro lado, José Manuel Santana, economista con amplia trayectoria en el ámbito educativo, señaló que mientras la mente humana es generativa —capaz de crear infinitas combinaciones a partir de pocos datos, como hace un niño con el lenguaje—, la inteligencia artificial depende exclusivamente del material que recibe y de los algoritmos que la procesan.

"El gran dilema en la educación no es solo la IA, sino quién escribe los algoritmos que le dicen cómo aprender", sostuvo Santana.

Aplicaciones en salud y consumo

Los paneles dedicados a salud y a productos de consumo presentaron, entre otros temas, iniciativas que aplican inteligencia artificial a la detección de riesgos y al diagnóstico de condiciones médicas, así como soluciones que optimizan procesos, generan análisis basados en datos y transforman la experiencia del usuario en distintos servicios.

La conferencia "Usos comerciales de la inteligencia artificial", realizada en el Aula Magna de la UASD, contó con panelistas provenientes de India, Grecia, Alemania, Estados Unidos y República Dominicana, lo que dio al encuentro un marcado carácter internacional y una perspectiva amplia sobre la adopción de esta tecnología en el mundo.