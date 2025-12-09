¿Cómo se compara la "consola" Steam Machine con el Xbox y la Playstation 5?

La compañía Waypony describe la Steam Machine como una "PC de salón", capaz de ejecutar la mayoría del catálogo disponible en la tienda Steam, pero con una experiencia más cercana a la de una consola. ( FUENTE EXTERNA )

Valve anunció la Steam Machine, un equipo pensado para que la gente pueda jugar títulos de computadora en la sala, como si fuera una consola tradicional. El medio especializado Waypoint (VICE) revisó sus características y la comparó con la PlayStation 5 y la Xbox Series X, las consolas más recientes de Sony y Microsoft.

La Steam Machine ofrece suficiente memoria para manejar juegos actuales y viene con espacio para guardar muchos títulos.

Según VICE, tendrá dos versiones: con 512 gigas o con 2 terabytes, además de una ranura para tarjetas externas. La PlayStation 5 trae alrededor de 825 gigas y la Xbox Series X entre 1 y 2 terabytes, dependiendo del modelo.

Un procesador más nuevo, pero menos capacidad gráfica

De acuerdo con Waypoint, la Steam Machine utiliza un procesador moderno, similar al de las computadoras recientes, lo que ayuda a que el sistema funcione rápido.

Sin embargo, su parte gráfica es un poco menos potente que la de la PlayStation 5 o la Xbox Series X, lo que podría notarse en algunos juegos con muchos detalles visuales.

La compañía describe la Steam Machine como una "PC de salón", capaz de ejecutar la mayoría del catálogo disponible en la tienda Steam, pero con una experiencia más cercana a la de una consola.

De acuerdo con Xataka, el equipo incorpora un procesador AMD con tecnología Zen 4, una unidad gráfica AMD RDNA 3 y 16 GB de memoria. También incluye versiones con almacenamiento interno de 512 GB o 2 TB y opción para tarjetas de memoria externas.

Medios como 3DJuegos señalan que la intención de Valve es ofrecer un sistema sencillo de instalar y usar, sin procesos técnicos propios de una computadora, lo que la acerca al funcionamiento de consolas como PlayStation o Xbox. Aun así, su diseño mantiene características de PC, como mayor capacidad de expansión y compatibilidad con diferentes accesorios.

Aunque su potencia técnica ha generado expectativas, todavía no existe un precio oficial. Informaciones de Vandal indican que Valve planea comercializar la Steam Machine "al precio de un PC" y no como una consola económica, lo que podría ubicarla por encima del valor actual de otras plataformas de videojuegos.

La disponibilidad tampoco está completamente confirmada. Según Xataka, la empresa prevé lanzarla a comienzos de 2026, pero no se ha detallado una fecha exacta. Además, algunos medios señalan que su rendimiento final dependerá de la optimización de los videojuegos y del sistema operativo, por lo que podría haber diferencias entre títulos.

Hasta ahora, el interés principal proviene de usuarios que desean jugar en la televisión sin tener que invertir en una computadora de escritorio o realizar configuraciones avanzadas.

Si la compatibilidad con los juegos de Steam se mantiene estable y su precio no resulta un obstáculo, la Steam Machine podría convertirse en una alternativa para quienes buscan una experiencia más sencilla sin renunciar al catálogo de PC.