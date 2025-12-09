×
Meta dice que Australia lleva a jóvenes a plataformas "menos reguladas"

Según Meta, muchas aplicaciones alternativas no ofrecen las mismas funciones de seguridad

    Meta dice que Australia lleva a jóvenes a plataformas menos reguladas
    El gigante tecnológico Meta. (FUENTE EXTERNA)

    El gigante tecnológico Meta afirmó el miércoles que la prohibición australiana para menores de 16 años en redes sociales empuja a los jóvenes a plataformas menos reguladas, lo cual los hace menos seguros.

    "Hemos planteado consistentemente la preocupación de que esta ley mal desarrollada puede llevar a los adolescentes a plataformas o aplicaciones menos reguladas. Esas preocupaciones se vuelven reales", indicó la empresa estadounidense en un comunicado.

    Aplicaciones menos conocidas de chat y de intercambio de imágenes como Lemon8 y yope, que no entraron en la restricción, se dispararon en las listas de descargas en Australia.

    Alternativas 

    Según Meta, muchas aplicaciones alternativas no ofrecen las mismas funciones de seguridad, como cuentas especializadas para adolescentes, que ha desarrollado.

    • "Cumpliremos nuestras obligaciones legales, pero seguimos preocupados de que esta ley hará menos seguros a los adolescentes", sostuvo.
      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.