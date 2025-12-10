En qué consiste la prohibición de redes sociales para menores de 16 años en Australia

La medida establece obligaciones inéditas para redes sociales como Instagram, TikTok y Snapchat ( FUENTE EXTERNA )

Australia puso en marcha este miércoles una de las medidas más estrictas del mundo en materia de seguridad digital infantil: la prohibición del uso de redes sociales para todos los menores de 16 años. La iniciativa, presentada como un esfuerzo para frenar el daño psicológico asociado al uso intensivo de plataformas digitales, establece obligaciones inéditas para gigantes tecnológicos como Instagram, TikTok y Snapchat, según informó CNN.

El primer ministro Anthony Albanese afirmó que el país está "respondiendo a un problema global", al tiempo que subrayó que el objetivo es proteger a los menores de los riesgos del entorno digital. "Sabemos que se está causando daño social y tenemos la responsabilidad de actuar", dijo durante el acto oficial de lanzamiento.

¿Qué prohíbe exactamente la nueva ley?

La legislación obliga a las plataformas a suspender o eliminar cualquier cuenta perteneciente a menores de 16 años, bajo pena de multas millonarias si no demuestran haber tomado "medidas razonables" para impedir que los menores accedan a sus servicios.

Los puntos clave incluyen:

Eliminación inmediata de cuentas identificadas como menores de 16 años.

Evaluación constante para detectar usuarios que puedan estar mintiendo sobre su edad.

Obligación de verificar edad mediante sistemas que aún están en desarrollo.

Prohibiciones extensibles a más plataformas en el futuro, según la eSafety Commissioner.

Posibilidad de reactivar cuentas únicamente cuando el usuario cumpla 16 años.

Diez plataformas ya comenzaron a aplicar la medida, con bloqueos que CNN describe como "desordenados": algunos menores fueron expulsados, mientras que otros, por fallos del sistema, aún pueden acceder.

El origen de la medida: suicidios y campañas de padres

La aprobación de la ley fue impulsada por familias que perdieron a hijos víctimas de extorsión o acoso digital. Uno de ellos, Wayne Holdsworth, cuyo hijo de 17 años se quitó la vida tras un chantaje sexual en redes, dijo a CNN: "Yo no debería estar aquí. Él debería haber sido protegido".

El libro The Anxious Generation, del psicólogo Jonathan Haidt, también influyó en la discusión política al señalar que los menores están sobreprotegidos en el mundo real y desprotegidos en el digital.

¿Qué dicen los críticos?

Especialistas en seguridad infantil advierten que la medida no solucionará el acoso, que podría trasladarse a otras plataformas menos reguladas.

Tama Leaver, profesor de Estudios de Internet en Curtin University, señaló a CNN que la prohibición "ha sido enormemente sobrevalorada" y que las herramientas tecnológicas para aplicarla "aún no funcionan".

También hay cuestionamientos legales. El Tribunal Supremo de Australia evaluará si la ley restringe la libertad de expresión de los menores y si invade su privacidad. Algunas plataformas, según CNN, podrían presentar acciones judiciales.

¿Por qué preocupa en Europa y Estados Unidos?

La medida australiana podría convertirse en un referente global, como ocurrió con las leyes de control de armas en los años 90. Reino Unido, Francia y miembros de la Unión Europea estudian restricciones similares, mientras que padres y legisladores estadounidenses siguen el proceso con atención.

La comisionada australiana de Seguridad Digital, Julie Inman Grant, sostiene que esta es "la primera respuesta real a un experimento global con los jóvenes", y anticipó que más plataformas serán vigiladas desde este mismo mes.