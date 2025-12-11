Acuerdo entre OpenAI y Disney, que permitirá usar sus personajes en la plataforma de IA Sora

Según el acuerdo, los fans podrán producir y compartir contenido generado por IA con personajes de las franquicias de Disney, Marvel, Pixar y Star Wars en la plataforma de generación de videos Sora de OpenAI y en ChatGPT. ( FUENTE EXTERNA )

Walt Disney y OpenAI anunciaron el jueves un acuerdo de licencia de tres años que permitirá a los usuarios crear videos cortos con más de 200 personajes emblemáticos de Disney mediante inteligencia artificial (IA).

Según el acuerdo, los fans podrán producir y compartir contenido generado por IA con personajes de las franquicias de Disney, Marvel, Pixar y Star Wars en la plataforma de generación de videos Sora de OpenAI y en ChatGPT, dijeron las compañías en un comunicado conjunto.

La asociación incluye una inversión de 1,000 millones de dólares por parte de Disney en OpenAI, además de la posibilidad de adquirir acciones adicionales en la empresa creadora de ChatGPT.

Momento clave para la industria

El rápido desarrollo de la IA "es un momento importante para nuestra industria", declaró el director general de Disney, Bob Iger, citado en el comunicado.

La alianza con OpenAI ofrecerá al grupo "oportunidades más amplias a través de la IA generativa", añadió, "respetando y protegiendo al mismo tiempo a los creadores y su trabajo".

Para el CEO de OpenAI, Sam Altman, también citado en el comunicado, este acuerdo "muestra cómo las empresas de IA y los líderes creativos pueden trabajar juntos de manera responsable".

Entre los personajes disponibles para las creaciones de los fans estarán Mickey Mouse, Minnie Mouse, Elsa de "Frozen" y héroes de Marvel como Iron Man y el Capitán América, así como íconos de "La guerra de las galaxias", como Darth Vader y Yoda.

Uso responsable

El acuerdo entre ambas empresas excluye las voces de los actores y el parecido físico con ellos.

Ambas compañías enfatizaron su compromiso con el uso responsable de la IA, y OpenAI se comprometió a aplicar políticas y controles apropiados para cada edad a fin de evitar la generación de contenido ilegal o dañino y proteger los derechos de autor.