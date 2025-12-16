Periodista Boris Muñoz advierte sobre la pérdida de criterio en el periodismo en la era digital

El periodista y editor venezolano-estadounidense Boris Muñoz ofreció la conferencia "La guerra por la atención: medios, IA y Venezuela en el tablero mundial". ( FUENTE EXTERNA )

El periodista y editor venezolano-estadounidense Boris Muñoz alertó este martes en el país sobre la pérdida de criterio en el ejercicio periodístico, en un entorno dominado por la inmediatez, la fragmentación informativa y el avance de la inteligencia artificial (IA).

Muñoz, fundador de la sección de Opinión de The New York Times en Español, ofreció la conferencia "La guerra por la atención: medios, IA y Venezuela en el tablero mundial", organizada por la Fundación El Demócrata, donde analizó los retos que enfrenta el periodismo ante la viralidad, la desinformación y la transformación de las audiencias.

El presidente de la Fundación El Demócrata, Francisco Tavárez, destacó la trayectoria profesional y académica del conferencista, así como su visión crítica sobre la realidad latinoamericana.

El expositor señaló que la IA representa tanto un desafío como una herramienta para los medios, especialmente frente a prácticas como la manipulación de titulares y la competencia por la atención.

Durante su intervención, Muñoz afirmó que no todo lo viral es relevante y advirtió que la abundancia de información genera una falsa sensación de estar bien informados.

El desplazamiento de medios tradicionales

Explicó que el antiguo orden mediático, en el que los medios tradicionales marcaban la agenda pública, ha sido desplazado por plataformas digitales y algoritmos que priorizan contenidos rápidos y emocionalmente atractivos.

Aunque reconoció el alcance y la creatividad de los medios nativos digitales, subrayó que el periodismo profesional debe aportar contexto, rigor y análisis.

"El gran problema es la pérdida de criterio", sostuvo, al señalar que el consumo de contenidos incompletos o descontextualizados debilita la comprensión de la realidad y afecta la credibilidad de los medios.

Venezuela y la presión internacional

En relación con la crisis venezolana, Muñoz afirmó que el país atraviesa una etapa decisiva, marcada por el agotamiento de las vías internas y regionales para una transición democrática.

A su juicio, la presión de Estados Unidos se ha convertido en un factor clave.

Indicó que, tras años de procesos electorales sin resultados efectivos para la oposición, el chavismo consolidó un modelo autoritario, cerrado definitivamente en 2016 con el bloqueo del referéndum revocatorio.

Sostuvo que desde entonces Venezuela vive bajo una dictadura que ha neutralizado cualquier salida institucional, incluso tras los resultados electorales de 2023 y 2024.

Muñoz fue crítico con la respuesta de América Latina, a la que calificó de débil y poco articulada, y señaló que países como México, Brasil y Colombia evitaron asumir un liderazgo firme frente a la crisis.

En contraste, consideró que Estados Unidos ha asumido un rol protagónico al tratar a Venezuela como un tema de seguridad nacional, debido a los vínculos del régimen con redes criminales y grupos armados.

Concluyó que una presión internacional más contundente podría abrir el camino hacia un gobierno de transición y la recuperación democrática, advirtiendo que la inacción prolonga una crisis que ha obligado a millones de venezolanos a emigrar.

Durante la actividad también intervino Luis González, director de Relaciones Internacionales de la Fundación El Demócrata, quien destacó la importancia de estos espacios para fortalecer el debate regional y la defensa de la democracia.