Ingeniero dominicano se destaca en el simposio mundial de Inteligencia Artificial IEEE 2025

Ariel González Batista, egresado de PUCMM y FAU, presentó su trabajo sobre IA en el prestigioso foro IEEE MLCM 2025. ( FUENTE EXTERNA )

El ingeniero Ariel González Batista MS, egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y de la Florida Atlantic University (FAU) de los EE. UU, presentó una investigación de vanguardia en el Simposio Mundial IEEE 2025 sobre Machine Learning y Computación (MLCM 2025), celebrado en diciembre en Estados Unidos.

El Simposio Mundial IEEE sobre Machine Learning y Computación (MLCM) es considerado uno de los foros académicos y profesionales más prestigiosos y rigurosos en el campo de la Inteligencia Artificial.

Organizado por el IEEE (Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos), la organización técnica más grande del mundo, esta actividad congrega anualmente a científicos de datos, ingenieros y líderes de la industria para debatir los avances teóricos y aplicados que están redefiniendo el futuro de la tecnología.

Su importancia radica en ser el barómetro de las tendencias más disruptivas en IA, validando solo aquellas investigaciones que demuestran solidez científica e impacto potencial global.

El trabajo presentado lleva por título ´Survival Analysis for Employee Retention´ y aborda uno de los desafíos más costosos para las empresas modernas: la retención de empleados.

Impacto de la investigación en recursos humanos

La investigación del Ing. González, centrada en el desarrollo de un modelo predictivo que utiliza Machine Learning, es fundamental para el área de Recursos Humanos.

El modelo ´Survival Analysis for Employee Retention´ permite a las organizaciones no solo identificar a los empleados en riesgo de deserción antes de que renuncien, sino también pronosticar el tiempo probable de permanencia.

Esta herramienta trasciende la simple estadística, pues transforma la gestión de talento de reactiva a proactiva, permitiendo a los gerentes optimizar los recursos de capacitación, mejorar la estabilidad del capital humano y reducir significativamente los costos asociados a la alta rotación, un factor que impacta directamente la productividad y rentabilidad empresarial.

La rigurosidad del evento subraya la relevancia del logro

De un total de más de 500 propuestas de investigación recibidas globalmente, solo 80 fueron seleccionadas para ser presentadas ante un auditorio de más de 700 participantes.

El trabajo dominicano compartió este selecto espacio con investigaciones de instituciones y corporaciones de talla mundial, incluyendo a la NASA, Darpa, Microsoft, Amazon, Sony, Hitachi y Lockheed Martin.

El ingeniero González expresó su visión sobre el logro:

"Estar en este simposio junto a gigantes de la tecnología es la prueba de que en República Dominicana tenemos el talento para generar soluciones de IA que compiten a nivel global. Espero que este modelo ayude a nuestras empresas a retener el talento que tanto necesitamos".

La participación en este evento confirma el avance de la República Dominicana en el desarrollo de Inteligencia Artificial aplicada al sector productivo.