YouTube introduce cambios en la forma de buscar videos para conseguir el formato que andas buscando

Con estas modificaciones, YouTube busca refinar la experiencia de búsqueda de sus usuarios. ( FREEPIK )

YouTube anunció nuevos cambios en su sistema de búsqueda que permitirán a los usuarios filtrar de forma separada los videos cortos Shorts y los videos de formato largo, conocidos como VODs, una función que hasta ahora no estaba disponible.

La actualización fue comunicada el 8 de enero de 2026 y responde a quejas recurrentes de usuarios que señalaban la dificultad de encontrar contenido específico debido a la mezcla de formatos en los resultados de búsqueda.

Con el nuevo ajuste, el menú "Tipo" incorpora un filtro exclusivo para Shorts, lo que permite elegir si se desean ver solo videos cortos o únicamente contenidos de mayor duración.

"Escuchamos sus comentarios y estamos mejorando la experiencia de búsqueda al actualizar nuestros filtros para hacerlos más efectivos e intuitivos", explicó Hank, miembro del equipo de YouTube, en un mensaje publicado por la plataforma.

Según indicó, el objetivo es ofrecer herramientas de búsqueda más precisas para que los usuarios puedan localizar el contenido que desean de forma más rápida y consistente.

El despliegue de esta función se está realizando tanto en la versión móvil como en la web, aunque YouTube aclaró que no todos los usuarios podrán verla de inmediato, ya que la disponibilidad puede variar según la región y el dispositivo.

Nuevos filtros

Además del nuevo filtro entre Shorts y VODs, la plataforma introdujo otros cambios en la búsqueda avanzada. El menú "Sort By" fue renombrado como "Prioritize", con el propósito de facilitar la organización de los resultados.

Asimismo, la opción "View Count" pasó a llamarse "Popularity", un filtro que prioriza los videos más populares en función del número de visualizaciones y otras señales de relevancia, como el tiempo de reproducción, asociadas a cada consulta.

Con estas modificaciones, YouTube busca refinar la experiencia de búsqueda y adaptarla a un ecosistema donde conviven formatos de consumo rápido con contenidos de larga duración.