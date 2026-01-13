Samsung presenta en CES una señalización digital 3D que no requiere el uso de gafas

Samsung Electronics presentó en CES la innovadora Spatial Signage. Se trata de una pantalla 3D sin gafas que ofrece una experiencia visual inmersiva ( FUENTE EXTERNA )

Samsung Electronics presentó en CES la innovadora Spatial Signage, es una pantalla 3D sin gafas que ofrece una experiencia visual inmersiva.

Presentada por primera vez en la IFA 2025, Spatial Signage utiliza la innovadora tecnología de pantalla de Samsung, que proporciona realismo inmersivo al agregar profundidad multidimensional a las imágenes 2D, creando experiencias de compra más atractivas con contenido existente.

Su perfil elegante de 52 mm y el delgado marco de 85 pulgadas permiten una colocación perfecta en entornos con diseño exigente, desde grandes cadenas comerciales hasta tiendas de lujo e incluso estadios.

Con Samsung VXT integrado, los usuarios pueden desplegar contenido en la tienda de forma remota a través de múltiples dispositivos, desde imágenes vívidas de productos hasta ofertas promocionales impactante.

Spatial Signage ha sido reconocida por la Consumer Technology Association (CTA) como parte del programa CES Innovation Awards 2026, marcando el primer reconocimiento de Samsung en la categoría de Enterprise Technology y coincidiendo con la presentación de sus soluciones de pantallas comerciales en la feria.

Compromiso de la marca

Cada año, los prestigiosos CES Innovation Awards honran el diseño y la ingeniería sobresalientes en una amplia gama de productos tecnológicos.

Como el líder número uno en señalización digital global durante 16 años, este reconocimiento refuerza el compromiso de Samsung de ofrecer soluciones de display de clase mundial que ayudan a cautivar y convertir a los compradores en clientes.